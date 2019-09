Hamáček: ČSSD souhlasí s výtkami k novele zákona o zastupitelství

Návrh novely zákona o státním zastupitelství ministerstva spravedlnosti je cestou, jak vyměnit státní zastupitelství během dvou let, což není příspěvek ke stabilitě systému. V dnešním pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi to řekl vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Pokud se s vládním partnerem - hnutím ANO - sociální demokracie neshodne na finální podobě zákona, ministři za ČSSD jej nepodpoří a návrh bude Sněmovna projednávat jako koaličně nedohodnutý, doplnil. V koalici by zákon chtěl Hamáček řešit v horizontu jednoho až dvou týdnů.

Návrh zákona kritizovali nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, některé opoziční strany nebo občanská platforma Rekonstrukce státu. Připomínky měli mimo jiné k navrhovanému sedmiletému funkčnímu období nejvyššího státního zástupce či k výběru vedoucích státních zástupců.

V předkládaném modelu je ve výběrové komisi podle Zemana většina členů jmenovaných ministerstvem spravedlnosti. Podle nejvyššího žalobce lze s nadsázkou říct, že ministerstvo si může pomocí svých členů vybrat vhodného vedoucího státního zástupce. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) to už dříve popřela s tím, že vedle dvou státních zástupců a dvou zástupců ministerstva bude v komisi nezávislý soudce.

Klíčová jsou podle Zemana přechodná ustanovení, kdy ministerstvo podle nejvyššího státního zastupitelství nehodlá dát nový mandát nejvyššímu státnímu zástupci. Úřad také podle Zemana mimo systém stanovil ukončení funkčního období oběma vrchním státním zástupcům.

S výhradami podle Hamáčka souhlasí také ČSSD. "Návrh je cestou, jak vyměnit státní zastupitelství během dvou let. To si myslíme, že není úplně příspěvek ke stabilitě," uvedl. "Všichni víme, že pan nejvyšší státní zástupce to nemá na doživotí, ale pojďme se bavit o té délce. Ale hlavně se pojďme bavit o způsobu výběru nástupců. Pokud je to komise, kde má většinu ministerstvo, pak to není něco, s čím by se z mého pohledu dalo souhlasit," dodal Hamáček.

"Koaliční smlouva říká, že pokud pro návrh hlasuje minimálně polovina ministrů za obě strany, tak je koaličně projednán a s tím jsou spojeny nějaké povinnosti koaličních stran ve Sněmovně. Pokud se na tom nedohodneme, naši ministři to nepodpoří a půjde to do Sněmovny jako nekoaličně dohodnutý návrh. Pak bude záležet na tom, jak se poskládá případná koalice ve Sněmovně. My máme problém se složením výběrových komisí, máme problém s tím. jak rychle jsou tam naplánovány odchody," poznamenal předseda sociální demokracie.