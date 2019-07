Hamáček je lepší vyjednávač než Babiš, tvrdí Veselý

Podle místopředsedy ČSSD Ondřeje Veselého jednání v Lánech ukázalo, že Jan Hamáček je lepší vyjednávač než premiér Andrej Babiš (ANO). Veselý řekl, že Hamáček dokázal s prezidentem Milošem Zemanem dojednat termín odvolání ministra kultury Antonína Staňka i přesto, že měl předseda sociálních demokratů těžší pozici než Babiš.

"Jan Hamáček dokázal víc než premiér. Přitom na rozdíl od Andreje Babiše neměl žádné trumfy v ruce. Přesto dnešní schůzka přinesla aspoň něco konkrétního," řekl dnes ČTK jediný jihočeský poslanec za ČSSD Veselý. Prezident Zeman dnes v Lánech uvedl, že Staňka z pozice odvolá k 31. červenci. Když se sešel ve čtvrtek s premiérem a bavili se o stejném tématu, žádný konkrétní termín nepadl. Pro konec Staňka ve funkci se sociální demokracie vyslovila už v květnu.

Veselý uvedl, že i když Staněk bude jako ministr pokračovat ještě téměř tři týdny, dá se Zemanem vyřčený termín pochopit. "Asi to prezident datoval ke konci měsíce. Navíc předávání ministerstva s sebou nese určitou agendu a je lepší, když je na to prostor a nemusí se to řešit ze dne na den," řekl.

Širší vedení sociální demokracie bude v pondělí rozhodovat o dalším postupu strany. ČSSD chce, aby Staňka nahradil Michal Šmarda, což ale není vhodný kandidát podle Zemana. Sociální demokraté proto v pondělí budou možná mluvit i o dalším setrvání ve vládní koalici. Veselý zatím neřekl, jaký je podle něj ideální další postup. "Nebudu teď přes média vysílat nějaké vzkazy. Vše řeknu v pondělí kolegům," uvedl Veselý.