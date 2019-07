Hamáček: Ministerstvo kultury nepovede zástupce ČSSD

Ekonomický náměstek René Schreier, který bude pověřen řízením ministerstva kultury není podle předsedy ČSSD Jana Hamáčka zástupcem sociální demokracie. Její nominace leží na Pražském hradě, řekl novinářům. Pověření řízením úřadu je podle něj rozhodnutím končícího ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD). Věří, že je má opřené o zákony. Hamáček zopakoval, že nejmenování ministra je mimo ústavu. ČSSD navrhla na ministra kultury Michala Šmardu, návrh poslal premiér na Hrad už koncem května, prezident Miloš Zeman ale se jmenováním otálí.

Schreiera vedením ministerstva pověřil Staněk od 1. srpna. "Je to rozhodnutí pana ministra, věřím, že ho má opřené o služební zákon a další zákonné předpisy," řekl Hamáček. Poznamenal, že Schreier bude po nějakou dobu vykonávat na ministerstvu administrativní úkony, kompetence ministra ale mít nebude. "Je evidentní, že není možné dlouhodobě držet ministerstvo kultury bez ministra. Věřím, že se ta věc rychle vyřeší," dodal.

Zároveň řekl, že Schreier není zástupcem sociální demokracie. "Nominace našeho ministra leží na Pražském hradě," podotkl. Je přesvědčen, že on i premiér udělali vše pro to, aby byla dodržena ústava. "Jsme v unikátní situaci, nepamatuji si, že by někdy v historii ležel na Pražském hradě návrh na jmenování ministra a pan prezident ho odmítal jmenovat," zdůraznil. "Toto je snad poprvé, kdy je podle ústavy navržen člen vlády a prezident ho odmítá jmenovat," dodal.

Pokud prezident Miloš Zeman odmítne ministrem kultury jmenovat kandidáta sociální demokracie Michala Šmardu, řešení problému bude podle Hamáčka na premiérovi Andreji Babišovi.