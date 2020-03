Hamáček: Nejsilnější respirátory budou jen pro zdravotníky

Policie stáhla nejsilnější respirátory FFP3 potřebné pro zdravotníky pro styk s nakaženými koronavirem ze svých zásob, aby šly lékařům a sestrám. Učinily tak i další profese, uvedl to ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) v České televizi. Policisté budou podle něj používat respirátory nižší třídy, které začala do Česka přivážet od pátku letadla z Číny. Hamáček zopakoval, že v těchto nákupech nejsilnější respirátory nejsou.

Ochranné pomůcky chyběly zdravotníkům a dalším profesím. Zubařům bylo rozesláno 50 000 respirátorů druhé třídy, uvedl v neděli Hamáček s tím, že další respirátory budou dostávat oni i další profese. Zásobování pomůckami bude pokračovat díky tomu, že každý den přiletí s ochrannými prostředky jedno letadlo, uvedl. Po několika dodávkách bude podle Hamáčka možné začít dělat i zásoby. "Budeme schopni vytvářet rezervu, abychom nejeli nadoraz," uvedl.

"Nejsilnější respirátory jsou potřebné pro zdravotníky, pro všechny ostatní stačí dvojky," řekl Hamáček s tím, že ministerstvo vnitra postahovalo nejsilnější respirátory od policistů i dalších profesí.

Hamáček v pořadu zdůraznil, že ministerstvo vnitra zodpovídá za nákupy pro své zaměstnance. Nechal proto v prosinci nakoupit pro silové složky 60.000 respirátorů nejsilnější třídy FFP3. "I díky tomu jich pár tisícovek máme," uvedl.

V Česku byl v uplynulých dnech nedostatek ochranných zdravotních prostředků. Celkově by stát v příštích týdnech měl na nákup zdravotních prostředků vynaložit přes tři miliardy korun.

V sobotu premiér Andrej Babiš (ANO) informoval, že nákup respirátorů nejvyšší třídy ministerstva zdravotnictví uvázl v Rotterdamu, kde byla na sklad uvalena karanténa. O budoucnosti zakázky by se mělo rozhodnout v pondělí.

Zmatky v zásobování ochrannými pomůckami kritizuje vedle veřejnosti i opozice a hejtmani. Babiš se v sobotu nicméně postavil za ministra zdravotnictví Vojtěcha Adama (za ANO) s tím, že není vhodná doba na jeho odvolání. Vláda v pondělí bude měnit systém zásobování ochrannými pomůckami. Ministerstvo zdravotnictví by mělo podle něj distribuovat respirátory a další materiál pouze do fakultních nemocnic. Ostatní bude organizovat ministerstvo vnitra. Podle Hamáčka by bylo logické pod vnitro zařadit i nemocnice řízené ministerstvem zdravotnictví.