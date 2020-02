Hamáček o Foldynovi: S ČSSD se reálně rozešel již dávno

Předseda ČSSD Jan Hamáček ohlášený odchod poslance Jaroslava Foldyny ze sociální demokracie očekával. Foldyna se podle Hamáčka i dalších představitelů vedení ČSSD se stranou především ideově rozešel už před delší dobou, nyní to jen zformalizoval. Předseda poslanců ČSSD Jan Chvojka sdělil, že si Foldyna svým krokem zavřel dveře i za členstvím v poslaneckém klubu ČSSD.

Foldyna se v posledním roce dostal s vedením strany do několika konfliktů. Svůj odchod dnes zdůvodnil mimo jiné tím, že ČSSD se stala něčím, proti čemu původně vznikla. Hamáček uvedl, že Foldynův krok očekával. "S ČSSD se reálně rozešel již dávno, teď to zformalizoval," uvedl ministr vnitra.

Také podle Chvojky směřovaly Foldynovy kroky dlouhodobě mimo ČSSD. "Jeho rozhodnutí mě nepřekvapilo. S odchodem ze strany se samozřejmě zavírají i dveře za členstvím v poslaneckém klubu," uvedl. ČSSD tak bude ve Sněmovně disponovat 14 hlasy. Spolu s koaličním partnerem ANO (78 poslanců) a KSČM (15 poslanců), která jejich vládu toleruje, však ve Sněmovně budou disponovat pohodlnou většinou.

"Očekávali jsme to (Foldynův odchod), byla to otázka času, kdy s tím přijde oficiálně," řekl šéf krajské ústecké ČSSD Miroslav Andrt, který spolu s Foldynou čelil loni v září hlasování o vyloučení ze strany (ústecká ČSSD vedená Andrtem tehdy vyzvala Hamáčka k rezignaci). O tom, že by chtěl odejít s Foldynou někdo další, Andrt neví. "Nálada u nás je taková, že se aktuálně připravujeme na krajské volby. Vnímám chuť lidí zabojovat," řekl Andrt.

Místopředseda ČSSD Jan Veselý na twitteru uvedl, že Foldynu zná už dlouho. "A dlouho sleduji jeho posun od sociálně demokratických myšlenek k myšlenkám národně sociálním. S ČSSD se ideově rozchází již řadu let a jeho odchod je jen logickým vyústěním tohoto procesu. Pozdravit se s ním ale dokážu stále a lidsky mu přeji vše dobré," konstatoval.

Podobně se vyjádřil i místopředseda ČSSD Michal Šmarda. Ten napsal, že z Foldynova odchodu radost nemá. "V 90. letech jsme spolu byli v bombardovaném Bělehradě. Jsou chvíle, které vás sblíží. O to více člověka mrzí, když se pak vaše cesty rozejdou," uvedl. Foldyna se podle něj sociálně demokratickým myšlenkám vzdálil. "Svůj odchod zjevně chystal dlouho. Je to logický krok. Sociální demokracii nepoškodí," dodal.