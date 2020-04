Hamáček o zákonu o odškodnění a placeném parkování

Doba na možnou přípravu odškodňovacího zákona, k jehož vytvoření v úterý vybídla vládu opoziční TOP 09, bude podle vicepremiéra a šéfa Ústředního krizového štábu Jana Hamáčka (ČSSD) až po konci epidemie nemoci covid-19. Hamáček v úterý ve Sněmovně zdůraznil, že krizový zákon je napsán na to, aby řešil situaci především při povodních a podobných přírodních katastrofách. Hovoří tak o náhradě materiální škody, nikoliv o odškodnění například za uzavření restaurace, dodal.

Odškodňovací zákon by podle představ TOP 09 přinesl jistotu všem, koho postihla vládní opatření proti koronaviru. Požadavek strana odvozuje od obdobného, který upravoval nároky postižených povodněmi. "Škody se sčítají až po válce. Nejprve by bylo dobré, abychom tu epidemii zvládli, potom spočítat škody a říci, co s tím budeme dělat," uvedl Hamáček. Aktuálně nepovažuje psaní odškodňovacího zákona za rozumné. "Jsme uprostřed problému," dodal.

Krizový zákon podle právníků vnitra řeší materiální odškodnění, řekl Hamáček. "Krizové zákony jsou psané na to jediné, s čím z hlediska katastrof má ČR zkušenost, a to jsou povodně. Pokud jsou povodně a máte bagr a hasiči vám ho zabaví a budou stavět hráz, stát zaplatí, že ho použil. A pokud ho utopí, tak vám koupí nový. Ale rozhodně se během povodní nikdy neřešilo, že by byli odškodňováni ti, co museli zavřít nějakou restauraci," zdůraznil Hamáček.

Vnitro je podle Hamáčka připraveno po krizi diskutovat o odškodnění. "Ale až ve chvíli, kdy bude jasné, jaké budou celkové škody a co to bude znamenat pro Českou republiku. Asi se shodneme i s opozicí, že cílem rekonstrukčního procesu po epidemii není, abychom Českou republiku dohnali do státního bankrotu," uvedl.

Placené parkování

Hamáček rovněž odmítl kritiku za to, že vláda informovala o konci zrušení zón placeného parkování jen pár hodin předem. Kabinet zrušil zóny od 16. března jako jedno z opatření proti šíření epidemie koronaviru. Dosud platné usnesení počítalo s tím, že platit v zónách se nebude do konce nouzového stavu. Kabinet nicméně v pondělí rozhodl, že opatření zruší. "Dostali jsme několik desítek žádostí, abychom neomezovali města a obce, přihlédli jsme k tomu, že je to věc měst a obcí," vysvětlil Hamáček.

Obsah usnesení se objevil na vládním webu před 20:30 s tím, že změna platí od půlnoci. "Vláda v tom zas dělá jen chaos. Oznámit nám obnovení modrých zón tři hodiny před jejich znovuobnovením nedává smysl," napsal na sociálních sítích pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Rozhodnutí kabinetu kritizoval i plzeňský primátor Martin Baxa (ODS). "Tak díky 'akční' vládě od půlnoci znovu platí ve městech parkovací řády. Na znovunastartování systému máme tedy celé dvě hodiny," uvedl na twitteru.

Hamáček se proti tomu ohradil. "Byla to věc, kde byla vláda pod obrovským tlakem měst a obcí, aby to zrušila. A když to zrušíme, tak je to zase špatně," podotkl. Praha podle něj přitom sama ukázala, že dokáže reagovat velmi rychle a "věci si uspořádat po svém" v řádu minut. Metropole rozhodla obnovit platnost modrých zón až 11. května. "Kritiku moc nechápu. Buď to neměli chtít, a pokud to chtěli a my vyhověli, tak nechápu, proč nám za to nadávají," uvedl Hamáček.

Problém nevidí ani v tom, že rozhodnutí bylo účinné krátce po uveřejnění. "Vláda byla pod tlakem to udělat co nejrychleji, tak jsme to udělali co nejrycheji," řekl. Města jsou podle něj schopna přijíždějícím motoristům sdělit, v jakém režimu placení funguje.