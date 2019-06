Hamáček očekává, že Zeman oznámí termín odvolání Staňka

Vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček očekává, že prezident Miloš Zeman po jednání s kandidátem na ministra kultury Michalem Šmardou oznámí konkrétní termín, kdy odvolá dosavadního ministra Antonína Staňka (oba ČSSD). Prezident by se měl s nominantem sociální demokracie setkat tento týden na Vysočině. "Chceme vědět, kdy bude vyhověno návrhu pana premiéra," uvedl Hamáček.

Předsednictvo ČSSD se v pátek usneslo, že dořešení situace na ministerstvu kultury je jednou z podmínek, za kterých bude ČSSD pokračovat v menšinové vládě s ANO.

Na jmenování Šmardy ČSSD čeká od konce května. Jeho odvolání na žádost sociální demokracie navrhl premiér Andrej Babiš (ANO), prezident Zeman návrhu s odkazem na to, že mu ústava nestanovuje žádnou lhůtu, zatím nevyhověl. Staňkovu rezignaci předtím odmítl.

Požadavek ČSSD měl být jedním z bodů sobotního jednání Babiše se Zemanem. Podle premiéra ale prezident ohledně výměny ministra kultury uvedl pouze to, že se Šmardou se sejde v tomto týdnu. "Je mi líto, ale nic jiného neumím říct, než že pan prezident bude mluvit s panem Šmardou příští týden na Vysočině," konstatoval premiér.

Babiš odeslal návrh na odvolání ministra kultury na Hrad poté, co Zeman v květnu odmítl přijmout Staňkovu rezignaci. Svůj postoj prezident zdůvodnil tím, že Staněk odhalil závažná ekonomická pochybení a neměl by být za to trestán. Staněk oznámil rezignaci po kritice, která na něj směřovala po odvolání šéfů Národní galerie Praha a Muzea umění Olomouc.