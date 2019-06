Hamáček odmítl schůzku s předsedy opozičních stran

Předseda ČSSD Jan Hamáček odmítl schůzku s lídry opozičních stran, ke které jeho a předsedu SPD Tomia Okamuru ve středu vyzvali. Budoucnost ČSSD v koalici chce řešit v rámci sociální demokracie. Hamáček to řekl novinářům po čtvrtečním jednání grémia sociální demokracie. Okamura řekl, že žádné oficiální pozvání na schůzku nedostal.

ODS, Piráti, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN ve středu uvedli, že chtějí před případným vyvoláním hlasování o nedůvěře vládě osobně jednat s předsedy ČSSD a SPD o jejich mantinelech spolupráce s ANO. Opozice tak reagovala na návrh auditní zprávy Evropské komise ohledně střetu zájmů předsedy vlády Andreje Babiše (ANO). Podle návrhu, který zveřejnila média, má Babiš nadále vliv na koncern Agrofert, který vložil v únoru 2017 do svěřenských fondů, a současně má jako premiér vliv i na použití unijních peněz.

"Pokud se máme bavit o budoucnosti sociální demokracie, tak o ní bude rozhodovat sociální demokracie a její vedení, nikoli kolegové z opozice. Mají celou řadu možností, jak dát najevo, že s vládou nesouhlasí, ale nevidím důvod, proč bych se s nimi měl radit nebo jim měl říkat, jak dál půjde sociální demokracie," řekl Hamáček. "Nás čeká 21. června předsednictvo strany, na kterém budeme samozřejmě hovořit, jak dál," dodal.

"My jsme žádné oficiální pozvání na schůzku nedostali. Jenom jsme se to doslechli od novinářů, že takzvaný demagogický blok říkal něco na včerejší (středeční) tiskové konferenci. Takže to zřejmě byl nějaký vzkaz médiím," řekl Okamura. "My ani upřímně řečeno nevíme, co má být obsahem schůzky," dodal.

Řešit s dalšími stranami politický postup ve věci údajného Babišova střetu zájmů každopádně Okamura nechce. "My si poradíme sami. Jsme solitérní strana, která postupuje přesně podle našeho politického programu," uvedl.

Předsedům ČSSD a SPD chtějí šéfové opozičních stran položit několik dotazů, aby vyjasnili své politické postoje a případné mantinely spolupráce s ANO. Otázky se týkají například další podpory premiéra Babiše v případě, že finální verze auditu EK dojde ke stejným závěrům, jako předběžná, nebo okolností, za kterých ČSSD a SPD podpoří zastavení dotací pro Agrofert. Opozice bude chtít také vědět, jak by se sociální demokraté a SPD zachovali v případě, že by byl Babiš obžalován. Okamury se chce dále ptát, zda má SPD ambici nahradit ČSSD ve vládě.