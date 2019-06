Hamáček osloví Babiše, pokud Šmarda nebude včas jmenován

Prezident Miloš Zeman se podle vicepremiéra a předsedy ČSSD Jana Hamáčka stále pohybuje v případě jmenování Michala Šmardy ministrem kultury v ústavní lhůtě. Kdyby se ale jeho váhání protahovalo, řešil by to šéf ČSSD s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Novinářům to řekl Hamáček při příchodu na dnešní jednání vlády. Zatím podle něj není důvod postup prezidenta řešit.

Hamáček minulý týden uvedl, že předpokládá, že se hlava státu s nominantem sociální demokracie sejde po návratu z cesty do Slovinska. Situace na ministerstvu by podle něj mohla být vyjasněna do konce měsíce.

Zeman navštívil Slovinsko na konci minulého týdne. V neděli při rozhovoru pro rozhlasovou stanici Frekvence 1 nechtěl termín setkání se Šmardou uvést. Babiš odeslal návrh na odvolání ministra kultury Antonína Staňka a jeho nahrazení Šmardou na Hrad před deseti dny. Prezident ale podporuje Staňkovo setrvání v úřadu a opírá se o argument, že ústava mu nestanovuje lhůtu pro odvolání ministra. Hamáček dnes řekl, že se na situaci zeptá Babiše.

Lídři ANO a ČSSD se dnes po jednání vlády setkají na koaličním jednání, podle Hamáčka budou probírat hlavně spolupráci ve Sněmovně. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) novinářům řekla, že se ministra vnitra zřejmě budou ptát na jeho nedělní schůzku se zástupci iniciativy Milion chvilek, která organizuje protesty proti ministryni spravedlnosti Marii Benešové (za ANO) a premiérovi. Hamáček novinářům řekl, že setkání pokládá za povinnost. Se zástupci iniciativy hovořil o situaci v justici, je podle něj důležité, aby vláda ukázala, vnímá jejich názor.