Hamáček: Policisté a hasiči jsou připraveni distribuovat roušky

Policisté a hasiči jsou připraveni distribuovat respirátory, roušky a další ochranné prostředky poté, co objednané zásilky ze zahraničí dorazí do České republiky. Po jednání krizového štábu ministerstva vnitra to uvedl ministr Jan Hamáček (ČSSD). Krizový štáb se zabýval i situací na hranicích nebo oblastmi, které hygienici uzavřeli.

"Máme hotový plán, a jakmile respirátory, roušky a další prostředky dorazí, tak budeme schopni je velmi rychle - ve spolupráci s kraji - distribuovat," uvedl Hamáček. Roušek i respirátorů je v zemi nedostatek, Česko je nakupuje mimo jiné v Číně.

Krizový štáb vnitra jednal také o situací na hraničních přechodech. "Ukazuje se velká komplikace v oblasti nákladní dopravy a musíme přijímat opatření, jak být připraveni na to, kdyby došlo k uzavření hranic mezi Českou republikou a Polskem či Slovenskem pro nákladní dopravu. Nicméně zatím se žádná takováto informace nepotvrdila," uvedl Hamáček.

O půlnoci z neděle na pondělí začal platit zákaz cestování českých občanů kamkoli do zahraničí. Cizinci naopak nesmějí do České republiky. Pro přepravu zboží hranice zůstaly otevřené, ale například před hraničním přechodem do Polska v Náchodě byla dnes ráno kolona dlouhá přibližně 24 kilometrů. Přechod v Náchodě je jediným v Královéhradeckém kraji, kde lze česko-polskou hranici překročit.

Hamáček doplnil, že jinak je situace na hranicích klidná. "Občané respektují pokyny policie a nedochází k zásadním problémům. To samé platí pro oblasti, které jsou z rozkazu hygieny uzavřeny. Policisté postupují podle pokynů hygieniků a snaží se zajistit, aby byl omezený pohyb dodržován," dodal ministr. Kvůli vyššímu počtu nakažených hygienici v pondělí uzavřeli nejméně na 14 dní 21 obcí na Olomoucku a Kynici na Havlíčkobrodsku.