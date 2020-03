Hamáček rozhodne o znovuzavedení kontrol na části hranic

Ministr vnitra a místopředseda vlády Jan Hamáček (ČSSD) rozhodne o znovuzavedení kontrol na německých a rakouských hranicích. Bude zakázáno přecházet hranice jinde než na 11 hraničních přechodech. Po vládě chce, aby vyhlásila nouzový stav. Napsal to na twitteru před mimořádným jednáním vlády k situaci kolem šíření nového typu koronaviru.

"Již není na co čekat, vláda by dnes měla rozhodnout o vyhlášení nouzového stavu," uvedl Hamáček. Dodal, že současně v rámci svých kompetencí rozhodne o znovuzavedení hraničních kontrol na německých a rakouských hranicích.

Na hranicích už byly od pondělního rána zavedeny namátkové kontroly, při kterých hasiči cestujícím měří teplotu. Hasičům, policistům a celníkům pomáhá i armáda. Zkontrolovali desítky tisíc vozidel, několik lidí poslali do karantény.

