Hamáček v Duelu Jaromíra Soukupa: Požadoval jsem výměnu ministra a skončilo to fackovačkou

Do prvního poprázdninového Duelu Jaromíra Soukupa přijal pozvání lídr ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček. V pořadu došlo na debatu ohledně vládní krize, která vrcholila během léta a změny na ministerstvu kultury, v jejímž čele usedl Lubomír Zaorálek. Zároveň Hamáček zhodnotil komplikované vtahy s prezidentem republiky a klesající preference sociální demokracie.

V úvodu pořadu nemohl moderátor Jaromír Soukup opomenout vládní krizi a tahanice ohledně ministra kultury, které probíhaly po celé období letních prázdnin. Svého hosta se proto zeptal na zpětné zhodnocení celého problému. "Máme za sebou tři měsíce diskuzí o banalitě. Nikdy mě nenapadlo, že to skončí diskuzemi o tom, jakou odbornost má mít ten a onen ministr. Jenom jsem požadoval výměnu ministra kultury a skončilo to takovou fackovačkou," hájil se Jan Hamáček. Zároveň řekl, že důvodem výměny nebyl fakt, že Antonín Staněk vyhodil ředitele Národní galerie.

"Byli jsme v tom zajedno. Následně to však nebyl Staněk schopen obhájit, vyšlo najevo, že neví, jaký je rozpočet ministerstva kultury a podobně. Vyzval jsem ho, aby uklidnil resort, to se mu nepovedlo. Následně jsem za ním šel a požádal ho, aby se toho postu vzdal, což nechtěl," vysvětlil Hamáček a řekl, že kdyby byl na jeho místě, tak by tu funkci položil a respektoval stranickou disciplínu. "To se tady nedělo."

Následně se moderátor zeptal na komplikovaný vztah s prezidentem v průběhu vyjednávání o resortu kultury. "Od začátku pan prezident věděl, že bych chtěl místo Staňka Šmardu. Vycházel jsem z toho, že je Michal Šmarda zkušený politik a umí mluvit. Ministr kultury by měl vysvětlovat také politiku sociální demokracie, ne jenom řídit svůj resort. Nepředpokládal jsem problémy, dokonce nám sám prezident na sjezdu vyčítal, že si málo vážíme komunálních politiků a jako příklad uvedl Michala Šmardu," vysvětlil Hamáček, proč nečekal zásadní komplikace.

Soukup připomněl také skutečnost, že prezident namítal, že není Michal Šmarda odborně způsobilý pro výkon ministra kultury. "Ministr je politik, takže to neznamená, že ministr obrany musí být generál. My jsme si to ale s panem prezidentem vysvětlili. Zeman, když vidí volné místo na politické scéně, tak ho prostě vyplní, tak to je, jiný už nebude," namítl předseda ČSSD. Uvedl také, že v první fází se debatovalo o tom, že si prezident myslel, že není dobře, aby odešel Antonín Staněk. Následně to překlopil k hledání důvodů, proč to nemůže být Michal Šmarda. "Není to však jeho konec. Vrátil se od svého města, kde je starostou," připomněl.

"Chtěl jsem novou tvář, ale nevyšlo to, takže jsem sázel na jistotu. Nebylo to jenom tak, dlouho jsme to s Lubomírem Zaorálkem probírali. Myslím si, že to dlouho zvažoval, je hloubavý. Nebyla to tedy nějaká telenovela, ale vzal si prostor na rozmyšlenou," vyjádřil se Hamáček k volbě Zaorálka.

Kauza lithium

Téma hovoru se stočilo také k volebním preferencím ČSSD, které byly při posledních parlamentních volbách okolo sedmi procent, což je pro stranu, která byla zvyklá na 30 poměrně málo. Soukup se svého hosta proto zeptal, zda si myslí, že straně uškodil příchod do vlády. "Rozhodnutí jít do vlády nebylo jednoduché. Já si myslím, že hlavním problémem bylo, že jsme nedokázali komunikovat poslední rok, kdy došlo k velkému osobnímu sporu mezi Bohuslavem Sobotkou a Andrejem Babišem, který nám to potom osolil kauzou lithium. Uškodilo nám to. Optikou této zkušenosti jsme se rozhodli jít opět do vlády v pozici toho menšího a slabšího, ale bylo to pro mě lepší než se ztratit v opozici a jednou za čtrnáct dní si ve Sněmovně něco vykřičet," argumentoval lídr sociální demokracie.

Zároveň přiznal, že voliči ČSSD předešli k hnutí ANO, což platí také pro KSČM. "V prvních volbách ho volili spíše pravicoví voliči. Rozhodně ale není alternativou k TOP 09 a ODS, jak jsme si mohli původně myslet," uvedl Hamáček.

Na závěr pořadu se moderátor pořadu zeptal, zda sociální demokracie vydrží až do konce volebního období. "Neumím věštit z křišťálové koule, ale můžu přiznat jednu věc. Já jsem měl půlku věcí na vnitru sbalenou. Vypadalo to, že se to nepohne, tak jsem si to vyklidil. Aspoň tam teď mám víc prostoru," uzavřel Jan Hamáček.