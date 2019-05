Hamáček: Výsledek voleb nebude mít na složení vedení ČSSD vliv

Pokud by sociální demokraté v evropských volbách neuspěli a nezískali žádný mandát, na podobu vedení strany to nebude mít vliv. Výsledky eurovoleb by neměly destabilizovat ani vládní koalici a českou politickou scénu. Novinářům to v sobotu večer řekl šéf vládní ČSSD Jan Hamáček. Za volební úspěch své strany by považoval překonání hranice pěti procent hlasů, která je potřeba pro vstup do Evropského parlamentu.

"Vedení strany bylo zvoleno relativně nedávno. Dostali jsme jasný mandát dovést sociální demokracii ke krajským volbám. Pokud chceme vyhodnocovat působení ve vládě nebo aktivitu vedení, první reálnou zkouškou budou krajské volby," uvedl Hamáček. Nemyslí si, že by strana znovu svolávala sjezd a volila vedení a že by volební výsledky destabilizovaly českou politickou scénu. "Počty ve Sněmovně se nemění," podotkl Hamáček.

Podle něj nízká volební účast a větší podíl voličů z velkých měst levici nenahrávají. "Je to pro sociální demokracii spíš negativní zpráva. Hranicí úspěchu je samozřejmě pět procent hlasů pro vstup do Evropského parlamentu, tam se asi budou lámat naděje sociální demokracie," řekl šéf strany. Stejně se vyjádřili i místopředsedkyně ČSSD a ministryně práce Jana Maláčová a místopředseda strany Michal Šmarda.

V roce 2014 získala ČSSD čtyři z jednadvaceti českých europoslaneckých křesel. S takovým výsledkem strana nepočítá. "Je evidentní, že výsledek z minulých voleb nezopakujeme, už vzhledem k tomu, že podpora sociální demokracie tehdy a teď je diametrálně odlišná," dodal Hamáček.

Vedení strany se sešlo v Lidovém domě už odpoledne. Jednalo mimo jiné o situaci v kultuře. Lídr kandidátky Pavel Poc po 21:00 na místě nebyl. Podle předsedy strany slaví v sobotu narozeniny a chtěl být s blízkými, dorazí prý pozdě v noci. Straníci by měli výsledky sledovat společně, poté vystoupí na tiskové konferenci.