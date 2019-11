Hamáček vyzval Řecko, aby poskytlo seznam sirotků

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) vyzval Řecko, aby poskytlo seznam 40 konkrétních dětí bez doprovodu, které by Česko mohlo přijmout. Na základě seznamu by poté české úřady prověřily, jestli dotyčné děti nepředstavují bezpečnostní riziko, uvedl ministr v tiskové zprávě. Hamáček upozornil, že podobnou žádost zaslal do Atén už loni v listopadu, nedostal ale na ni odpověď. Řecko začátkem září vyzvalo všechny ministry vnitra Evropské unie, aby jejich země přijaly děti bez doprovodu z řeckých uprchlických táborů.

Hamáček v dopisu řeckému ministrovi pro ochranu občanů Michalisi Chrisochoidisovi napsal, že už loni žádal jeho předchůdkyni o poskytnutí seznamu konkrétních dětí určených k přemístění z uprchlických táborů. "Proto bych rád zopakoval svoji žádost o poskytnutí seznamu konkrétních 40 dětí bez doprovodu, u kterých je právně i logisticky možné jejich případné přijetí z Řecka, s cílem podrobit je bezpečnostnímu prověření ze strany českých bezpečnostních složek. Český zastupitelský úřad v Aténách je vám plně k dispozici, pokud jde o další komunikaci konkrétních dat k těmto nezletilým bez doprovodu," napsal Hamáček.

Ministr také upozornil, že Česko musí ze zákona brát ohled na nejlepší zájem dítěte, ke kterému je zapotřebí souhlasné stanovisko řeckého orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

"Česká republika by se určitě dokázala postarat o 40 syrských sirotků, pokud by se skutečně o takové sirotky jednalo. Podle oficiálních řeckých statistik se v řeckých táborech nachází primárně nezletilí z Afghánistánu a Pákistánu, přičemž drtivá většina je starší 14 let. Navíc se nejedná o sirotky, ale nezletilé bez doprovodu, kteří mají rodiče nebo příbuzné," uvedl rovněž Hamáček.

Řecko v září uvedlo, že na jeho území je zhruba 2500 dětí bez doprovodu, které jsou rozmístěny v různých uprchlických táborech. Vyzvalo unijní země, aby tyto děti přijaly. Tento týden sdružení Pražské matky vyzvalo Hamáčka, aby okamžitě podnikl kroky k přijetí sirotků z uprchlických táborů v Řecku. K jednání s Aténami ministra vyzvalo rovněž zhruba 500 osobností v otevřeném dopise.

S návrhem přijmout 50 syrských sirotků z řeckých táborů přišla loni europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL). Premiér Andrej Babiš (ANO) tehdy uvedl, že Česko žádné migranty přijímat nebude a uprchlíkům je třeba pomáhat v jejich zemích. Zmínil pak plán vybudovat sirotčinec v Sýrii. Týdeník Respekt nyní informoval o tom, že se záměr neuskuteční.