Hamáček žádá o co nejrychlejší zveřejnění výsledků auditu

Sociální demokraté budou chtít při pondělním jednání vlády slyšet, jak budou dotčení aktéři reagovat na možné výtky z auditu Evropské komise ke střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Novinářům to ve Sněmovně řekl předseda ČSSD Jan Hamáček. Za řešení by považoval to, kdyby příslušné osoby doporučením komise vyhověly. Hamáček nechtěl předjímat, jaké budou další kroky ČSSD.

"Budeme chtít vědět, jak to bude pan premiér Babiš, popřípadě vláda, řešit," řekl Hamáček. Předpokládá, že se ministři dozvědí návrh dalšího postupu. "Pro nás bude klíčové, pokud by mělo dojít k finančním sankcím, aby to nebyly sankce k tíži českého daňového poplatníka," dodal vicepremiér. Zdůraznil, že se problém netýká ČSSD. "My jsme žádné dotace nebrali," řekl.

Kauza podle Hamáčka není šťastná. "My jsme si ji nevymysleli, my jsme s ní nepřišli. Ať si tento problém vyřeší hnutí ANO a my budeme chtít slyšet, jak to pan premiér bude řešit. Pokud na to aktéři, premiér a další lidé zareagují ve smyslu doporučení (EK), tak ten problém může být vyřešen," řekl Hamáček.

Ministerstvo pro místní rozvoj zatím nechce dokument zveřejnit, komise podle úřadu apeluje na jeho důvěrnost. "Myslím si, že by stálo za to, aby byl dokument zveřejněn, aby to viděli všichni. Jsem pro to, aby to bylo zveřejněno co nejdříve. Jakmile bude český překlad, tak bych to zveřejnil," konstatoval Hamáček.