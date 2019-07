Hamáčkova slabost, Babišova taktika

Vládní krizi s (ne)odvolatelným ministrem Staňkem glosuje Pavel Baroch.

Předseda sociální demokracie Jan Hamáček minulý týden opět promeškal šanci, jak v současné vládní a ústavní krizi s "nenahraditelným" ministrem kultury Antonínem Staňkem (ČSSD) ukázat, že není slabým politikem, za něhož ho mají nejen opoziční politici, ale i značná část veřejnosti. Mohl z defenzívy přejít do ofenzívy. Ale opět to neudělal. Místo toho stále figuruje jako jedna z hlavních postav politické tragikomedie, kterou z Hradu režíruje Miloš Zeman - a nikdo není ochoten se mu postavit, byť prezident očividně nedodržuje Ústavu. Přitom Hamáčkovi stačí udělat zdánlivě jednoduchý úkon: přestat se scházet se Zemanem a nechat plnou odpovědnost za složení vlády na osobě, která ji má - a tou je premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš.

V článku 68 Ústavy ČR se píše: "Prezident republiky jmenuje a odvolává na návrh předsedy vlády ostatní členy vlády." Není tam ani slovo o tom, že by se do tohoto aktu jakkoli zapojoval předseda menší koaliční strany. A předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský to podle Českého rozhlasu jen potvrdil, když řekl, že "absolutním pánem vlády je premiér a premiér má, dá se říci, neomezenou kompetenci, koho si prostřednictvím prezidenta do vlády nominuje a koho prostřednictvím prezidenta z vlády odstraní." Hamáček má říct Babišovi: "Podle koaliční dohody chci, abys mi na kultuře vyměnil ministra. Prosím, ať je to do začátku prázdnin vyřízené. Poraď si, je to tvoje kompetence a povinnost. Jinak koalice skončí." Hamáček se mohl vyhnout trapným schůzkám se Zemanem, který si dělá vlastní politiku, aniž dodržuje psaná i nepsaná pravidla.

Naopak Babiš současnou situaci takticky využívá ve svůj prospěch. Staví se do role jakéhosi zprostředkovatele mezi Hamáčkem a Zemanem, nemluví o sobě jako o premiérovi, ale o obchodníkovi, který chce Hamáčkovi pomoct. Pánem situace zůstává Zeman. Dosáhl dalšího svého cíle: tento pátek se sejde s Hamáčkem a ministrem Staňkem, aby prý oba politiky usmířil. Bude to dvanáct dní poté, co si dala ČSSD ultimátum na výměnu ministra kultury.

Dvanáctým červencem ovšem spor nepochybně neskončí. A mimochodem: premiér Babiš v pátek na schůzce se Zemanem patrně ani nebude.