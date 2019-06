Happening v Praze: lidé požadovali manželství pro všechny

Hlasování o novele občanského zákoníku, která by v Česku umožnila gayům a lesbám vstupovat do manželství s jeho právy i povinnostmi, požadovali účastníci happeningu v Praze. Akci na Malostranském náměstí pořádala iniciativa Jsme fér při příležitosti ročního výročí předložení návrhu novely do Sněmovny. Sešla se přibližně stovka lidí, které přišli podpořit pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti), poslankyně Monika Červíčková (ANO), ředitel Divadla Ungelt Milan Hein, zpěvák Jaro Smejkal, lékařka Kateřina Cajthamlová nebo hudební skupina Lake Malawi.

Zástupci Koalice za manželství předali výzvu k hlasování ve Sněmovně a na úřad vlády. Ve středu uplynul rok od předložení novely zákona, Sněmovna ale o novele ani jednou nehlasovala. Podle zástupců Koalice za manželství jsou proto gayové a lesby nadále občany druhé kategorie a děti v těchto rodinách žijí stále v právní nejistotě.

"Během obou jednání o novele ve Sněmovně padly průměrně téměř dvě třetiny času na nesouhlasné projevy, méně než jedna třetina na ty podpůrné. Při druhém jednání o novele 26. března už jasně dominovala vystoupení proti (68 procent) a vystoupení pro bylo jen 27 procent. Ukazuje to, že odpůrci zákona tedy raději mluví, podporovatelé by raději hlasovali. A že čím víc se blížíme potenciálnímu hlasování, tím roste riziko, že se bude zdržovat," prohlásila Adéla Horáková, právnička iniciativy Jsme fér.

"Poslancům a poslankyním chceme dát jasně najevo, že je pro nás i celou společnost rovné manželství důležité. Chceme konečně žít v zemi, kde si každý dospělý člověk může vzít toho, koho miluje," uvedl Czeslaw Walek, šéf iniciativy Jsme fér.

Pod novelu občanského zákoníku se podepsalo 46 poslanců a poslankyň různých klubů v čele s Radkou Maxovou (ANO). Současně Sněmovna začala projednávat i návrh na výslovné ukotvení manželství jako svazku muže a ženy v ústavě. K němu se hlásí 37 zákonodárců v čele s šéfem lidovců Markem Výborným. Podle předkladatelů by se tak ochránila rodina.

Politici, kteří s uzákoněním manželství lidí stejného pohlaví nesouhlasí, tvrdí, že aktivisté před schválením registrovaného partnerství před 13 lety slíbili, že další změny nebudou požadovat. Podle pořadatelů kampaně Jsme fér se společnost vyvíjí a podle toho se modernizují i zákony.