Hasiči mají požár v Kutné Hoře pod kontrolou, příčinu neznají

Hasiči dostali po čtyřech hodinách hašení pod kontrolu požár odpadu v průmyslovém areálu v Kutné Hoře v městské části Karlov. Hořely například plasty nebo lepenka, z místa požáru stoupal tmavý dým, který byl vidět z mnohakilometrové dálky, například z Kolína, ale i z pražských Kobylis. Hasiči nyní požár dohašují, což bude trvat až několik hodin. Příčina požáru není známá, předběžně vyčíslená škoda činí 3,5 milionu korun. Na zásahu se podílelo asi sto hasičů, pět jich museli zdravotníci ošetřit. Likvidace požáru bude pokračovat nejspíše až do pondělního rána.

Požár v průmyslovém areálu nahlásil svědek na tísňovou linku kolem 14.30. Velitel hasičů vyhlásil třetí stupeň poplachu ze čtyř možných, s plameny bojovalo více než sto profesionálních i dobrovolných hasičů. Plameny přeskočily také na vedlejší pole, s jeho hašením pomáhal vrtulník se speciálním vakem na vodu.

V bezprostřední blízkosti požáru se nacházelo několik hal, jednu z nich požár zcela zničil, další se hasičům podařilo uchránit. V jedné z hal je například sklad elektroniky v hodnotě několika milionů korun. I uchráněné haly ale poškodilo sálavé teplo. Později se ukázalo, že uskladněnou elektroniku poškodily zplodiny hoření.

Hasičům po setmění v práci pomáhala osvětlovací technika. Na místo míří speciální těžká technika z Jihlavy, na místo dorazí také hasicí speciál z automobilky Škoda Auto, který disponuje takzvanou lehkou pěnou.

Těžká technika bude rozhrnovat svitky plastů a lepenky, speciál následně bude místo plnit pěnou, řekl mluvčí hasičů Jaroslav Gabriel. Mělo by to urychlit konečnou likvidaci požáru.

Zdravotničtí záchranáři museli ošetřit pět hasičů, dva z nich převezli do nemocnice. "Zhoršený zdravotní stav byl způsobený převážně přehřátím, u jedné osoby kvůli kolapsu z přehřátí byl nutný transport do nemocnice v Kutné Hoře. Druhá osoba se nadýchala zplodin hoření, také byla převezena do nemocnice," řekla mluvčí středočeských záchranářů Petra Effenbergerová.

Škodliviny unikající do ovzduší hasiči neměřili, podle jejich mluvčího Jaroslava Gabriela byly na místě dobré rozptylové podmínky, dým navíc stoupal kolmo vzhůru a vysoko nad město. Požár vypukl na okraji města, historické centrum Kutné Hory tak nebylo ohroženo. Vjezd do areálu je z Čáslavské ulice, v areálu je třídírna odpadů.

K místu zásahu hasičů se snažili dostat lidé z okolních obcí, aby se na požár podívali zblízka. Například starosta Kolína Vít Rakušan (Změna pro Kolín) na facebooku vyzval obyvatele, aby do Kutné Hory nejezdili, protože komplikují práci hasičům a blokují silnice.

Večer mohli lidé z Kutné Hory opět začít větrat. Informaci o tom, že lidem již nehrozí žádné nebezpečí, rozhlašovali po městě strážníci, kteří veřejnost odpoledne informovali také o tom, že by kvůli požáru neměli větrat. Hasiči večer snížili poplachový stupeň z původního třetího na druhý.

Škoda po požáru už dosáhla více než deseti milionů korun, dým poškodil část elektroniky v přilehlé hale. Dohašovat nyní hasičům pomůže speciální těžká technika z Jihlavy, na místo dorazí také hasicí speciál z automobilky Škoda Auto, který disponuje takzvanou lehkou pěnou, řekl mluvčí středočeských hasičů Jaroslav Gabriel. Likvidace požáru bude pokračovat minimálně část noci, nejspíše ale až do pondělního rána.

Těžká technika bude rozhrnovat svitky plastů a lepenky, speciál následně bude místo plnit pěnou, řekl Gabriel. Mělo by to urychlit konečnou likvidaci požáru.