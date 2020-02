Hasiči měli kvůli větru přes devět set výjezdů

Hasiči v Česku v pondělí do rána zasahovali kvůli větru skoro šestkrát častěji než normálně za celý den. Zásahů bylo od půlnoci do 8.00 přes 900, hlavně kvůli popadaným stromům a větvím. Běžně přitom bývá takzvaných technických zásahů, což jsou právě třeba spadlé stromy, pouze 162 za celý den. Oznámila to mluvčí generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru (HZS) Nicole Studená. Bez elektřiny zůstala kvůli větru více než stovka tisíc odběratelů energie v Česku. Vítr taky omezil silniční i železniční dopravu, k 8.30 stál provoz skoro na třicítce tratí.

"Nejhorší situace je ve Středočeském, Jihočeském, Plzeňském a Karlovarském kraji a také hlavním městě," sdělila mluvčí hasičů. Hasiči vyjížděli převážně k popadaným stromům a větvím nebo i k utrženým plechům, deskám nebo tabulím. Jen od 7.00 do 8.00 zaznamenali podle ní operátoři na tísňových linkách 700 hovorů. "Od včerejšího (nedělního) večera jsou operátoři posíleni zhruba o 30 procent a na operačních střediscích HZS ČR je nyní ve službě více než 150 příslušníků," uvedla

Bez proudu bylo po celé republice kvůli větru před 9.00 přes 100 000 odběrných míst. V síti firmy ČEZ bylo aktuálně 111 poruch na vedení vysokého napětí a 109 000 odběrných míst bez proudu. Nejhorší byla situace ve středních Čechách. V síti společnosti E.ON bylo poruch 23 a bez elektřiny bylo 10 000 domácností na jihu Čech.

Na železnici byla přerušena doprava před 9.00 na skoro třech desítkách úsecích tratí. Potíže byly hlavně v Čechách, například mezi Klatovy a Plzní, Chebem a Plzní či na tratích kolem Českých Budějovic, ale některé tratě uzavřel vítr i na Moravě. V noci na pondělí byl také kvůli problémům s větrem v Německu zastaven provoz na tratích mezi Českem a Německem.

Pád stromu na osobní auto v Libínském sedle na Prachaticku lehce zranil jednoho člověka. Spadlý strom také uzavřel například silnici I/24 u Nové Vsi nad Lužnicí zhruba 500 metrů před hraničním přechodem a na I/50 u Uherského Brodu převrátil vítr nákladní auto s vlekem. Dálniční síť je ale zatím sjízdná bez omezení, uvedl na twitteru po 8.00 mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

Kvůli silnému větru bylo také zrušeno zatím sedm zpátečních letů na pražském Letišti Václava Havla. Další spoje mohou kvůli nepříznivému počasí nabírat zpoždění na příletu i na odletu. Letadla zaparkovaná na ploše byla zajištěna, případně umístěna do hangárů, sdělila v pondělí ráno Kateřina Pavlíková z tiskového odboru letiště.

Na Sněžce vítr v noci na pondělí dosáhl v nárazech rychlosti až 180 kilometrů za hodinu a na dalších místech na horách se rychlost větru přiblížila 130 kilometrům za hodinu. Na twitteru to uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). I v nížinách se rychlost větru dostala vysoko, v nárazech činila podle meteorologů asi 100 kilometrů za hodinu. Podle ČHMÚ budou problémy se silným větrem trvat po celý den.