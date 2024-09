Hasiči po požáru bazénu v Č. Krumlově budou rozebírat střechu, dohašují ohniska

Hasiči dnes budou pokračovat v likvidaci následků požáru plaveckého bazénu v Českém Krumlově, který začali hasit v sobotu ráno a kolem 21:00 ho dostali pod kontrolu. Dnes ráno snížili počet jednotek na osm a také stupeň požárního poplachu ze třetího na druhý. Na místo dorazila těžká technika a hasiči budou rozebírat střešní konstrukci, rozkrývat požářiště a dohašovat ohniska, informovala na sociální síti x jejich mluvčí Vendula Matějů.

Místostarosta Českého Krumlova Dalibor Uhlíř (ČK rozumem a srdcem-Nezávislí) již v sobotu uvedl, že oheň způsobil takové škody, že bazén je neopravitelný a město bude stavět nový. Podle odhadu z dřívější studie by výstavba mohla přijít na 400 až 450 milionů korun podle toho, jestli tam bude saunový svět, dětský svět, dodal Uhlíř. Hasiči škodu, kterou oheň napáchal, v sobotu odhadli na 20 milionů korun. Požár podle policie zřejmě způsobila nešťastná manipulace s ohněm při likvidaci vosího hnízda. Případ vyšetřuje pro podezření z obecného ohrožení.

"V osm hodin ráno proběhlo další velké střídání. Máme na místě 'už jen' osm jednotek. Na požářišti je již pásové rypadlo CAT 336 s třídícím drapákem a demoličními nůžkami. Kolegové nám budou rozebírat střešní konstrukci, rozkrývat požářiště a my budeme dohašovat ohniska," uvedla dnes Matějů.

Hasiči o požáru dostali hlášení na tísňovou linku v sobotu v 08:30, kdy se linul kouř ze střechy, plameny ale vidět nebyly. Oheň se totiž nacházel v podhledech střechy, kde se skrytě postupně rozšířil po celé střeše. Hasičům se tak nedařilo oheň lokalizovat, postupně na místě zasahovalo 22 jednotek, vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu ze čtyř a povolali dron kvůli zjišťování ohnisek.

Oheň prohořel střechou dovnitř, zasáhl interiér bazénu, tedy i prostor pro plavání, nosné konstrukce, kus střechy se propadl do bazénu. Hasiči museli rozbít skleněnou stěnu z oken. Oheň také zasáhl vnější dřevěné obložení. Podle hasičů v budově nikdo nebyl, nikoho tak hasiči nemuseli evakuovat.

Místostarosta Uhlíř v sobotu ČTK řekl, že plavecký stadion je natolik poničený, že ho nebude možné opravit. "Hned příští týden zahájíme všechny přípravy, protože kdybychom šli minimálními termíny, tak otevření je na konci roku 2027. Už jsme o tom měli poradu se starostou a úředníky ze správy majetku a investičního oddělení. Podle odhadu z dřívější studie by výstavba mohla přijít na 400 až 450 milionů korun podle toho, jestli tam bude saunový svět, dětský svět," uvedl Uhlíř.

Pro město a jeho okolí je to jediný krytý bazén. Nejbližší je ve Větřní ve vzdálenosti 11 kilometrů. Do dalších měst, jako jsou České Budějovice, Frymburk nebo Lipno nad Vltavou, musí lidé urazit vzdálenost blížící se k 30 kilometrům. Plavecký bazén v Českém Krumlově byl nejnavštěvovanějším zařízením ve městě, ročně tam přišlo 75.000 lidí. Město do něj za poslední roky investovalo v řádu nižší miliony korun, letos například za půl milionu korun vyměnilo halogenové osvětlení za úspornější LED technologii, která umožňovala zvyšovat nebo snižovat intenzitu osvětlení.