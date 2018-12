Hasiči vyzývají k opatrnosti, o Vánocích hrozí požáry od svíček

Hasiči jako každý rok před Vánocemi varují před zvýšeným rizikem vzniku požárů. Během svátečních dní hrozí více požáry vzniklé od hořící svíčky, prskavky či vznícení potravin při vaření. Loni hasiči během Štědrého dne zasahovali u 60 požárů, jeden člověk při nich zemřel a 22 lidí se zranilo. Celková škoda přesáhla 7,8 milionu korun.

"Koncem kalendářního roku také více hoří traviny, dřeviny a odložené věci na balkonech od zábavní pyrotechniky," uvedla mluvčí hasičů Nicole Zaoralová. K nejčastějším příčinám požárů podle ní patří lidská nedbalost při kouření, používání otevřeného ohně, nesprávná obsluha přístrojů a zanedbání bezpečnostních předpisů.

V uplynulých deseti letech zaznamenali hasiči nejvíce požárů na Štědrý den právě loni a v letech 2014 a 2008, kdy vyjížděli k 60 požárům. Největší škodu během Štědrého dne způsobil požár z roku 2009. Ve sklářské hale v Heřmanově Huti na severním Plzeňsku tehdy začalo hořet po úniku taveniny a výbuchu tlakových lahví skladovaných v hale. Oheň nikoho nezranil, škoda ale dosáhla 250 milionů korun.

Hasiči proto každoročně před Vánocemi vyzývají k opatrnosti. "Hořící svíčky a prskavky jsou otevřeným ohněm, a proto bychom je v domácnosti nikdy neměli nechávat bez dozoru," připomíná mluvčí. Rizikovým faktorem jsou malé děti a zvířata, které mohou hořící svíčku převrhnout. Mluvčí rovněž upozornila na to, že ve vzdálenosti deset centimetrů od plamene svíčky může být teplota až 200 stupňů Celsia, což podle hasičů stačí k zapálení papíru, plastu či textilií.

Prskavky by lidé měli zapalovat nad nehořlavým povrchem a při použití držet stranou od těla a nevdechovat kouř z prskavek, který je zdraví škodlivý. "Před uložením do komunálního odpadu prskavky zchladíme, například namočením do nádoby s vodou nebo zapíchnutím do sněhu," radí mluvčí.