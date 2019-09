Havlíček a další zástupci hospodářské sféry jednali se Zemanem

Ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) a další zástupci hospodářského sektoru v sobotu více než čtyři hodiny jednali s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech. Mimo jiné o energetice, ale také o investicích nebo exportu. Informoval o tom ministr Havlíček. Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček napsal, že šlo o pravidelné jednání expertního týmu.

Zásadním tématem jednání, kterého se mimo jiné zúčastnili také generální ředitel společnosti ČEZ Daniel Beneš nebo guvernér České národní banky Jiří Rusnok, byla energetická politika České republiky. Havlíček Zemana ujistil, že platí plánované termíny v souvislosti se stavbou nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Zopakoval, že do konce tohoto roku by měla být vyřešena smlouva mezi vládou a ČEZ. Stavba bloku by podle ministra mohla začít zhruba v roce 2030, mezi lety 2035 až 2040 by mohl být postaven.

Ministerstvo životního prostředí minulý týden vydalo kladný posudek vlivu na životní prostředí (EIA). Stavba nového jaderného zdroje o výkonu do 2400 megawatt bude mít podle ministerstva přijatelné vlivy na životní prostředí a zdraví obyvatel. Nový zdroj bude postupnou náhradou nynějších čtyř bloků Dukovan. Například Rakousko ale s dostavbou elektrárny nesouhlasí, tamní politici nevylučují žalobu na ČR u Evropské unie kvůli financování dostavby.

Se Zemanem zástupci hospodářského sektoru řešili také odklon od uhlí nebo politiku obnovitelných zdrojů energie. Prezident podle Havlíčka chtěl být mimo jiné ujištěn, že ohledně jejich rozvoje nenastane podobná kontroverzní situace, jako v případě fotovoltaiky na přelomu desetiletí. Nejvyšší kontrolní úřad už dříve uvedl, že mezi lety 2009 až 2012 byla návratnost investic do fotovoltaických elektráren v ČR zhruba sedm let po zahájení jejich provozu, přestože podle zákona mohla být až 15 let. Dodal, že celkové náklady na obnovitelné zdroje elektřiny převýší v ČR do roku 2030 bilion korun.

Jednání se týkalo také automobilového průmyslu, přičemž podle Havlíčka se řešil například přechod na elektromobilitu. Se Zemanem řešili také systém technického vzdělávání. Zavádění nového předmětu technika do základních škol podle ministra účastníci schůzky poměrně ocenili.

Koncepce předmětu technika je sice připravená, jeho konečnou podobu chce ale ministerstvo školství přizpůsobit podmínkám v praxi. Do ověřování se od září mělo zapojit asi 30 škol, později ještě o 40 víc. V ideálním případě by podle úřadu mohla být technika povinná od roku 2022 ve všech ročnících druhého stupně základních škol, a to jednu hodinu týdně.