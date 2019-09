Havlíček: Babišovi se bude lépe pracovat, když nebude osočován

Zastavení stíhání v případu Čapího hnízda by podle vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) znamenalo, že se premiérovi Andreji Babišovi (ANO) bude snáze pracovat, pokud už nebude stále z něčeho osočován. Havlíček před pondělním zasedáním vlády novinářům řekl, že trestní stíhání ministerského předsedy však ani dosud neznamenalo pro kabinet žádnou zátěž.

Server Deník N informoval s odvoláním na informace dvou zdrojů obeznámených s výsledkem o tom, že žalobce Jaroslav Šaroch rozhodl o zastavení Babišova stíhání v případu padesátimilionové evropské dotace na výstavbu farmy Čapí hnízdo. Konečné rozhodnutí ale zatím podle mluvčího pražských žalobců Aleše Cimbaly vydáno nebylo, nyní je posoudí Šarochovi nadřízení.

Havlíček novinářům řekl, že ho aktuální rozhodnutí nepřekvapuje. "Do určité míry je to odvaha, rozhodnout se tak, jak chce rozhodnout, ve smyslu toho, že je přesvědčen, že tam k ničemu nedošlo, což do určité míry bylo zřejmé od samého počátku," uvedl Havlíček. Mezi odbornou veřejností se podle něj už déle mluvilo o tom, že jinak případ dopadnout nemůže, protože jde o politickou záležitost.

Pokud by bylo stíhání definitivně zastaveno, prospělo by to podle Havlíčka klimatu, ve kterém vláda funguje. "Premiérovi se pracuje lépe, pokud stále není z něčeho osočován. Na druhou stranu, já to trestní stíhání nebral tak, že by to byla nějaká zátěž. Ta by mohla nastat, až kdyby někdo byl pravomocně odsouzen," konstatoval.

Ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) při příchodu na zasedání kabinetu řekl, že kauzu považoval od počátku za zvláštní. "Jsem rád, že to dopadlo, jak to dopadlo, ale nechci to komentovat, beru to na vědomí," uvedl s tím, že bližší informace nečetl. Zátěž podle něj kauza pro vládu znamená z hlediska toho, že ministři musejí odpovídat na dotazy, které s ní souvisejí. "Musíme reagovat, odpovídat, takže nějaký čas tím trávíme," řekl.

Podle místopředsedkyně ČSSD Jany Maláčové je namístě se vyjadřovat k věci zdrženlivě a počkat na zdůvodnění. "Je třeba respektovat rozhodnutí justice," uvedla. Pokud by byl Babiš obžalován, nastala by podle ní nestandardní situace.