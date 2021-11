Hejtman: Plošné testování ve školách by se mělo týkat i očkovaných

Plošné testování na covid-19 v základních a středních školách je nedostatečné. Mělo by se týkat všech žáků, nejen těch očkovaných. Novinářům to ve středu řekl hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček (ODS).

Zdůvodnil to tím, že nejvíce nově nakažených je právě ve věkové kategorii do 18 let. Podle rozhodnutí vlády z minulého týdne platí ve školách každé pondělí až do konce února povinnost testování. Netýká se těch, kteří jsou proti covidu-19 očkovaní, nebo těch, kteří v posledních šesti měsících nákazu prodělali.

"Minimálně měsíc je známo, že nálož ve školách je. Epidemie se šíří jak mezi neočkovanými, tak mezi očkovanými. Jestli jsme chtěli zachytit nějaký vývoj v kategorii dětí a studentů, tak by se nemělo mezi nimi rozlišovat," řekl Červíček.

Plošné pondělní testování neočkovaných žáků a studentů odhalilo v Královéhradeckém kraji 408 covid pozitivních žáků a 13 covid pozitivních zaměstnanců ze 44 971 provedených antigenních testů.

"Vzhledem k těmto výsledkům a rostoucímu počtu nakažených lidí v kraji se zvyšuje potřeba PCR testů," řekl hejtman. Podle něj laboratoře v kraji zdvojnásobily testovací kapacitu zhruba na 2000 denně a kraj připravuje také aktivaci mobilního odběrového týmu, který by zajišťovala Armáda ČR při Fakultní nemocnic (FN) Hradec Králové. "Ten by pomáhal s odběry ve školách," řekl hejtman.

Nákaza se šíří také v pobytových službách sociální péče. Podle hejtmanství bylo k 23. listopadu v těchto zařízeních, kam spadají také domovy důchodců, pozitivních 48 klientů z 3250, 20 pracovníků z 2465 a dva zaměstnanci jsou v karanténě. Dvě dávky dostalo zhruba 95 procent klientů, třetí dávku 65 procent klientů. Druhou dávku má také 73 procent pracovníků a třetí, posilující dávku zhruba 30 procent.

"V pobytových sociálních službách v Královéhradeckém kraji má sice covidová situace rostoucí trend, ale není nikterak dramatický," řekl hejtman. Pro návštěvy jsou v kraji uzavřená zařízení Domov U Biřičky, Domov V Podzámčí - odlehčovací služba, DS Pilníkov, Domov Dědina, Geriatrické centrum Týniště nad Orlicí, Ústav sociálních služeb města Nová Paka. Hygienická opatření jednotlivá zařízení zpřísňují, aby se co nejvíce minimalizovalo riziko rozšíření nákazy, uvedlo hejtmanství.

Epidemie v Královéhradeckém kraji nadále sílí. Incidence, tedy počet nakažených na 100 tisíc obyvatel za posledních sedm dní, byla ve středu v kraji na hodnotě 772, v úterý 720 a před týdnem ve čtvrtek 525. Celostátní průměr byl dnes 1061, uvedlo na ministerstvo zdravotnictví.