Hejtmanem Moravskoslezského kraje se znovu stal Josef Bělica z vítězného ANO

Hejtmanem Moravskoslezského kraje dnes zastupitelé na ustavujícím zasedání zvolili Josefa Bělicu z vítězného ANO, který kraj vedl už na konci minulého volebního období. Neměl protikandidáta. ANO bude v kraji vládnout s koalicí SPD, Trikolora a PRO, i když po volbách mohlo sestavit jednobarevnou vládu. Uskupení budou mít v pětašedesátičlenném zastupitelstvu 39 hlasů. Bělica, který je i poslancem a havířovským primátorem, získal 47 hlasů od 65 přítomných zastupitelů.

V zastupitelstvu má ANO 35 mandátů a koalice SPD, Trikolora a PRO čtyři zastupitele. V opozici skončilo uskupení Starostové a Osobnosti pro kraj s 11 křesly, Spolu MSK s deseti zastupiteli a koalice Stačilo! s pěti mandáty.

"Děkuji za důvěru, kterou jste mi dali opětovným zvolením do funkce hejtmana. Věřím, že nikoho nezklamu," uvedl po zvolení Bělica. Doufá, že přesvědčí i ty, kteří pro něj nehlasovali.

ANO po volbách jednalo bezvýsledně o spolupráci s uskupením Spolu MSK, nakonec se dohodlo na spolupráci s koalicí SPD, Trikolora a PRO. Do letošních krajských voleb kraj vedla koalice ANO, ODS s TOP 09, KDU-ČSL a SOCDEM, která se nyní do zastupitelstva nedostala.

V jedenáctičlenné krajské radě bude mít ANO devět zástupců - hejtmana a osm náměstků, koalice SPD, Trikolora a PRO dva zástupce ve funkcích radních. Bělica bude jako hejtman zodpovídat za finance, zahraniční vztahy a bezpečnost. V nové krajské vládě jsou kromě hejtmana tři náměstci, kteří v čele kraje byli i v minulém volebním období. Za ANO jde o Šárku Šimoňákovou, která bude mít na starosti evropské projekty a cestovní ruch a je první náměstkyní hejtmana. Dopravu opět povede Radek Podstawka a zdravotnictví Martin Gebauer.

Dalšími náměstky za ANO budou Michal Kokošek, který má resort investic a majetku, Jan Veřmiřovský bude mít v gesci školství, mládež a sport, Jana Murová bude náměstkyní pro informatiku a kybernetickou bezpečnost, Šárka Vilamová bude řídit strategický rozvoj a Stanislav Kopecký sociální oblast. Za koalici SPD, Trikolora a PRO bude radním pro životní prostředí a územní plánování Pavel Staněk a radním pro kulturu a památkovou péči Peter Harvánek.

Někteří členové vedení kraje jsou zároveň například starosty, místostarostou, náměstkem primátora a podobně, což dnes kritizovali opoziční zastupitelé. Bělica dnes zopakoval, že je připraven vzdát se funkce havířovského primátora, což prohlásil už v dubnu, kdy byl ještě v minulém funkčním období zvolen hejtmanem. Dodal, že voličům to nevadí, že se ho na to ptají jen novináři, na funkci ale rezignuje, protože to slíbil. "A nejsem dále schopen to časově zvládat na takové úrovni, na jaké bych si představoval," podotkl.

Nejbližší zasedání havířovského zastupitelstva je v prosinci. Ostatní členové rady kumulující funkce si podle něj situaci musí posoudit sami. "Garantuji, že za kraj budou muset všichni podávat výkony, na které jsem zvyklý. Takže na kraji určitě žádné úlevy mít nebudou," řekl. Kumulace funkcí v minulosti kritizoval předseda ANO Andrej Babiš.

Opozici se také nelíbilo, že předem nebylo jasné, jaké gesce dostanou jednotliví členové rady, o čemž se rozhodovalo až po jejich zvolení náměstky a radními. To znesnadňovalo podle opozice hlasování o jednotlivých členech rady.