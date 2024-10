Hejtmankou Středočeského kraje se stala opět volební jednička STAN Pecková

Středočeskou hejtmankou se stala opět Petra Pecková (STAN). Rozhodli o tom krajští zastupitelé na dnešním ustavujícím jednání. Starostové se domluvili na koalici se Spolu, v pětašedesátičlenném zastupitelstvu mají nejtěsnější možnou většinu 33 hlasů. Vítězné ANO je v opozici. Podle Peckové nebudou jednání krajského zastupitelstva kvůli těsné většině pro koalici jednoduchá. Šest jejích zástupců muselo na hlasování přijet ze zahraničí. Opozici tři zastupitelé chyběli.

Devětačtyřicetiletá volební jednička Starostů neměla protikandidáta. Podpořilo ji 33 z 62 přítomných zastupitelů, tedy celá koalice. Zbylých 29 zastupitelů bylo proti.

ANO obsadilo v novém zastupitelstvu 25 křesel, Starostové mají 20 a Spolu 13. Koalice SPD, Trikolora a PRO má čtyři zastupitele a Stačilo! tři. Opozice neprosadila tajné hlasování. Z jednání se omluvili tři zastupitelé za ANO včetně lídra Tomáše Helebranta. Podle bývalé hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové se ocitl neplánovaně v nemocnici.

Pecková poukázala na to, že termín ustavujícího jednání zastupitelstva ovlivnilo rozhodování soudu o stížnostech na volby. Šest koaličních zastupitelů muselo přerušit pobyt v zahraničí a po jednání se vracejí za rodinami, které zůstaly na podzimních prázdninách. Například Markétě Balkové ze STAN se cesta z Kanárských ostrovů zkomplikovala, při přestupování ve Frankfurtu jí uletělo letadlo. "Bohužel přípoj odletěl, protože jsme měli zpoždění, takže jsem si přes mobil zakoupila předposlední jízdenku do Prahy a dorazila jsem v pět hodin ráno na hlavní nádraží autobusem. Takže rychlá sprcha, trošku se důstojně obléci a dorazit sem," řekla Balková ČTK. Od Peckové za útrapy dostala květiny.

V jedenáctičlenné radě Starostům připadlo pět křesel včetně hejtmanky a Spolu šest. Lídr Spolu Jan Skopeček (ODS) se stal neuvolněným náměstkem pro regionální rozvoj. Většina dosavadních členů rady ve svých funkcích pokračuje. Kromě Peckové jsou ve vedení kraje dosavadní členové rady za STAN Michael Kašpar, Milan Vácha a Petr Borecký, jimž zůstaly stejné resorty jako dosud, tedy finance, školství a veřejná doprava. Kašpar by se měl věnovat také digitalizaci. Novou radní pro životní prostředí za STAN se stala místostarostka Dobříše Jindřiška Romba.

Za Spolu pokračuje dosavadní radní pro sociální věci Martin Hrabánek, náměstek pro zdravotnictví Pavel Pavlík (oba ODS) a radní pro kulturu Václav Švenda (TOP 09). Silniční dopravu má nově na starosti občanský demokrat Josef Pátek a majetek a investice předseda středočeské krajské organizace KDU-ČSL Robert Pecha. Statutárním zástupcem hejtmanky se stal Pavlík. Skopeček a Kašpar jsou řadovými náměstky. Oba by měli mít neuvolněnou funkci, za niž se nebere plný plat.

Pecková řekla, že její prioritou je snižovat zadlužení kraje a investovat. Mezi nejdůležitějšími projekty zmínila výstavbu parkovišť P+R (park+ride), nákup železničních souprav, projekt dopravy na zavolání, který má zlepšit dopravní obslužnost malých obcí, či změnu oborové struktury středních škol.

První jednání nového zastupitelstva provázel spor o složení výborů. Podle ANO koalice přišla s návrhem, který nerespektuje poměrné zastoupení a výsledky voleb. Zástupci koalice to odmítli. Odhlasovali ustanovení deseti výborů, které mají mít 15 členů, jednoho předsedu a dva místopředsedy. Obsadit se podařilo finanční výbor deseti zástupci koalice, předsedou je Michael Pánek (ODS). Zbylých pět míst ve výboru, který má brzy projednávat krajský rozpočet, je volných.

Opozice odmítla post předsedy kontrolního výboru, podle Peckové je možné, že zůstane neobsazený. U ostatních výborů zvolila předsedy. Například výbor pro životní prostředí povede Karel Bendl, který byl dříve radním pro silniční dopravu, zdravotnictví Tomáš Vokurka a pro kulturu Kateřina Daczická (všichni ODS).

Místopředseda klubu ANO Robert Bezděk namítl, že poměrné zastoupení pro ANO není jedna třetina ve výborech, podle něj by měl být poměr minimálně sedm ku osmi členům. Prohlásil, že koalice na opozici tlačí a odmítá i triviální návrhy, jako třeba změnu zasedacího pořádku. Zástupci koalice to odmítli. "Jsme ochotni o obsazení ještě jednat," řekla k debatě o složení výborů Pecková. Zastupitelé by měli ve volbě členů výborů pokračovat na příštím jednání, které se bude konat 2. prosince.