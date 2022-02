Hladiny řek se vracejí k normálu, nejvyšší povodňový stupeň už nikde neplatí

Hladina Labe ve Stanovicích na Trutnovsku, kterou zvedl čtvrteční déšť, klesla v pátek dopoledne z třetího na první, tedy nejnižší povodňový stupeň. Stejný stupeň povodňového nebezpečí hydrologové registrují ještě na dalších čtyřech místech v severovýchodních Čechách. Vyplývá to z dat na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) kolem pátečních 10.00.

Na Labi platí nejnižší povodňový stupeň kromě Stanovic ještě v Brodě u Jaroměře na Náchodsku. Ve stejném regionu dosahuje dopoledne nejnižšího stupně povodňové aktivity i Metuje, a to v Hronově a Krčíně. Pátým měřicím profilem, kde voda do pátečních 10.00 ještě neklesla na běžnou úroveň, byl Železný Brod na Jablonecku, kterým protéká Jizera.

Proti pátečnímu brzkému ránu se tak situace na tocích zklidnila. Kolem 5.30 platil na Labi ve Stanovicích nejvyšší povodňový stupeň. Na dalších sedmi místech byl v platnosti první stupeň povodňového nebezpečí. Kromě Labe, Metuje a Jizery to bylo ještě na říčce Velké Stanovnici pod nádrží Karolinka na Vsetínsku, kde už se ale hladina dopoledne vrátila do normálu.

Hladiny některých řek v Česku vystoupaly v důsledku vydatného deště ve čtvrtek a v noci na pátek. Výstraha meteorologů před vzestupem hladin platí do pátečního poledne a týká se severovýchodu Čech.

V pátek večer by se podle předpovědi měl v Česku opět rozfoukat silný vítr, který páchal značné škody už ve čtvrtek. Varování před větrem se týká téměř celé České republiky s výjimkou Zlínského kraje a východní části krajů Jihomoravského a Olomouckého. "Ve srovnání se čtvrtkem by měl být vítr o něco slabší," uvedl v pátek ráno na facebooku ČHMÚ. Tlaková níže Eunice podle jeho odhadu přinese do nížin nárazy větru o rychlosti 50 až 90 kilometrů v hodině, na horách i kolem 110 kilometrů v hodině.