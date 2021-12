Hlavní líčení v případu škrcení na záchytné stanici v Kroměříži je odročené

Hlavní líčení v případu Romana Valigury, který se podle obžaloby snažil letos v dubnu na protialkoholní záchytné stanici v Kroměříži uškrtit prostěradlem devatenáctiletého mladíka, je u zlínského krajského soudu odročeno na neurčito. Pokračovat mělo v úterý, kvůli nemoci předsedkyně trestního senátu Ivety Šperlichové se však neuskuteční.

"Paní doktorka neočekávaně onemocněla," řekla v úterý pracovnice trestní kanceláře soudu.

Hlavní líčení v kauze začalo v listopadu. Podle obžaloby se nyní čtyřiatřicetiletý Valigura před útokem na záchytné stanici z nedbalosti uvedl užitím návykové látky do stavu nepříčetnosti, není proto obžalován z pokusu o vraždu. Za opilství, z něhož se zpovídá, mu hrozí tři až deset let vězení. Obžalovaný řekl, že se cítí nevinen.

Na záchytnou stanici převezla Valiguru záchranná služba kvůli akutní intoxikaci návykovými látkami. Předtím na tísňovou linku oznámil, že zabil svou matku, což nebyla pravda. Podle státního zástupce Martina Malůše byly po požití pervitinu a kouření marihuany rozpoznávací a ovládací schopnosti Valigury zcela vymizelé. Personál stanice Valiguru umístil do cely, kde již byl mladý muž.

Podle obžaloby měl Valigura vlivem působení drog a s tím spojených halucinací pocit, že se jej snaží mladík zabít, proto sroloval prostěradlo, omotal jej muži kolem krku a začal ho velkou intenzitou škrtit. "V důsledku škrcení (napadený) nemohl dýchat a nebyl schopen se bránit," uvedl Malůš. Díky zásahu zdravotnice a klientů stanice se podařilo útočníka odstrčit a odtáhnout mladšího z mužů ven z místnosti. Mladík neutrpěl vážnější zranění.

Obžalovaný Valigura je stíhaný vazebně. Při listopadovém jednání uvedl, že se cítí nevinen a ponížen. Tvrdil, že mu mladík v cele vyhrožoval zabitím, a dostal z něj proto strach. Připustil, že muži omotal prostěradlo kolem krku a shodil ho na zem. "V žádném případě jsem ho neškrtil. Nejsem žádný vrah, já jsem se jenom bránil," řekl obžalovaný. Doplnil, že se smotáváním prostěradla chtěl uklidnit, jelikož byl ve stresu.

Obžalovaný dále uvedl, že pervitin užívá pětkrát nebo šestkrát do roka a marihuanu také pouze občas. Odmítl, že by byl těžký toxikoman, přestože se v minulosti kvůli závislosti na návykových látkách léčil. V přípravném řízení Valigura uvedl, že mívá po požití pervitinu vidiny. Před soudem však řekl, že si není vědom toho, že by trpěl halucinacemi. Uvedl také, že spolupracuje s agenty CIA (americká Ústřední zpravodajská služba).

Znalec z oboru psychiatrie konstatoval, že je Valigura závislý na návykových látkách, požití drog u něj způsobuje psychotickou poruchu. Podle znalce se u obžalovaného projevuje vymizením rozpoznávacích a ovládacích schopností, bludy a ztrátou kontaktu s realitou.