Hlavní město začne testovat autobusovou linku s vodíkovým palivem

Na pražské autobusové lince číslo 170 z Jižního Města na Barrandov má začít v testovacím provozu jezdit autobus na vodík. Cílem je zlepšit životní prostředí. Dopravní podnik (DPP) má začít vozidlo předběžně testovat ve druhém pololetí letošního roku a test potrvá jeden rok s možností prodloužení o dalších 24 měsíců.

Vyplývá to z dokumentu, který v pondělí projednají pražští radní. Magistrát podepíše memorandum o testování s DPP a firmami Škoda Electric a Orlen Unipoetrol RPA. Město spolu s DPP už několik let zavádí v MHD vozy na alternativní pohon.

"Účelem dlouhodobého testování je prověření provozních i technických parametrů vozidla v různých ročních obdobích," píše se v dokumentu. Test zároveň umožní výrobci reagovat na zjištěné okolnosti provozu a provádět případné úpravy na vozidle.

Současná vodíková technologie podle dokumentu již po technické stránce umožňuje provoz autobusů na tento pohon. "V rámci dostupných nízkoemisních a bezemisních alternativ se však jedná zatím o nejdražší variantu," píše se v něm.

Pro srovnání - spotřeba paliva na jeden kilometr jízdy vodíkového autobusu vyjde na 30 Kč proti 10 Kč za naftový. Opravy a údržba plus odpisy a pronájem pak vyjdou u vodíkového autobusu rovněž na zhruba dvojnásobek. Při dodržení plánu, kdy by autobus na vodík po Praze najezdil asi 50 tisíc kilometrů, jsou tak vícenáklady proti naftovému autobusu zhruba o 1,95 milionu vyšší.

Linka 170 byla vybrána mimo jiné kvůli své délce zhruba 40 kilometrů, kopcovitému profilu nebo blízkosti připravované první veřejné vodíkové plnicí stanice v Praze v ulici K Barrandovu. Vůz by měl vyjíždět z garáži Kačerov.

Spolupráci na testování v pražské MHD podle materiálu předběžně přislíbily zmíněné společnosti - Orlen Unipetrol RPA chystá provozovat vodíkovou plnicí stanici na Barrandově a Škoda Electric by dodala testovací autobus. S oběma firmami magistrát a DPP podepíší memorandum.

DPP letos v polovině ledna zahájil provoz prvního elektrobusu Škoda E'City 36 BB, který vyjel ze zastávky Želivského na lince 213. Vůz průběžně obsluhuje také linku číslo 154 a 124. Dalších 13 vozů by mělo vyjet na konci února. Na začátku ledna začala stavba trolejbusové trati z Palmovky přes Prosek a Letňany do Čakovic. Stavba by měla trvat asi deset měsíců. Po nové trati bude jezdit trolejbusová linka číslo 58, která nahradí autobusovou linku 140.