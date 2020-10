Hledá se návrh nového sídla na pražském Smíchově

Správa železnic začala hledat návrh svého nového sídla. To by v budoucnu mělo vzniknout jako součást dopravního terminálu na pražském Smíchově. Stavba vyjde na přibližně 1,95 miliardy korun. Vyplývá to věstníku veřejných zakázek. Na Smíchově by podle plánů vlády mohlo mít v budoucnu sídlo také ministerstvo dopravy, dále České dráhy a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Správa železnic k návrhu sídla nyní vyhlásila veřejnou soutěž, která potrvá do ledna příštího roku. Mezi tři nejúspěšnější návrhy, které vybere komise, rozdělí celkem sedm milionů korun. Hodnotit má především jejich architektonickou kvalitu a také ekonomickou výhodnost.

Správa železnic v současnosti sídlí na Dlážděné ulici v centru Prahy, stavba dopravního terminálu by podle odhadů mohla začít zhruba za tři a půl roku.

Úvahy o stavbě dopravního terminálu na Smíchově avizoval v červnu ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). V současnosti je připravena předběžná studie pro sídla Správy železnic a ŘSD, resort dopravy pak zvažuje tyto plány rozšířit o ministerstvo a České dráhy. Podle Havlíčka by všechny úřady byly na jednom místě v několika pavilonech a vzájemně propojené. "Vzniklo by skutečné dopravní centrum ČR, na místě, které je výborně dostupné. Je přímo na železnici, metru, autobusu a tramvajích. Vytvořilo by se místo přístupné široké veřejnosti a současně pohodlné pro zaměstnance," uvedl v létě Havlíček. Záměr podpořil premiér Andrej Babiš (ANO), podle něj by současnou budovu ministerstva na nábřeží Ludvíka Svobody v centru hlavního města mohlo následně převzít například Národní muzeum.

Stavba je součástí nově budované čtvrti Smíchov City developerská firmy Sekyra Group, kde má najít bydlení až 3300 lidí. Severní část, která bude začínat Na Knížecí a má sloužit zejména k bydlení, chce společnost začít stavět začátkem příštího roku.