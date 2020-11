Hnutí Duha nádraží v Dětřichově patřit nebude, chátrající stavbu čeká demolice

Správa železnic (SŽ) nepřevede Hnutí Duha Jeseníky nádraží v Dětřichově na Bruntálsku. Žádost o zchátralý objekt a dotaci pět milionů korun na jeho opravu údajně podali aktivisté pozdě. Stavbu tak čeká demolice. V úterý to řekl tiskový mluvčí SŽ Tomáš Polák. Demolici podporuje i vedení obce.

Podle Poláka musí být v případě převodu majetku SŽ na další subjekty splněno několik podmínek. Schválit jej musí nejprve správní rada SŽ a nakonec i svým usnesením vláda. Žádný z potřebných kroků Hnutí Duha podle Poláka včas nepodniklo. "Po konzultaci se zástupci Dětřichova nakonec přistoupíme k odstranění stávajícího nádraží a výstavbě nové výpravní budovy," řekl Polák.

Uvedl, že stav objektu je nevyhovující a není vhodná oprava. Pokud by se objekt neodstranil, nevznikl by prostor pro zřízení parkovacích stání zejména pro invalidy. "Dále bychom nemohli vybudovat přístřešek pro cestující, který má navazovat na nově vybudovanou výpravní budovu," řekl.

Koordinátor Hnutí Duha Jeseníky Ivo Dokoupil argumentuje tím, že objekt se zachránit dá. Chce pro něj najít nové využití, změnit ho například na turistickou ubytovnu či prostor pro výstavy a koncerty. "Navíc by SŽ převodem také ušetřila víc jak milion korun, když by nám dala dotaci pět milionů a nemusela by platit 6,2 milionu za demolici," uvedl Dokoupil.

SŽ plánuje demolici objektu na trati Bruntál - Olomouc s ohledem na jeho špatný technický stav a předimenzovanost. V sousedství už staví novou výpravčí budovu. Na místě té původní má být po demolici parkoviště. Tento záměr podporuje i vedení obce. "Nádraží jen hyzdí obec. Byla ostuda, když se objevilo mezi 20 nejhoršími nádražími v Česku. Jsme rádi, že půjde dolů. Desítky let se do budovy neinvestovalo," řekl už dříve místostarosta Dětřichova Jiří Dobrovič.

S demolicí ale nesouhlasí Alena Borovcová z Národního památkového ústavu. SŽ by podle ní měla jít spíše cestou hledání nového využití historických budov. Využití by se u stavby mohlo najít právě v turistickém ruchu. "Trať Olomouc - Bruntál je velmi pěkná a vede turisticky atraktivním územím. Stavby nádraží jsou historické a unikátní. Navržené razantní stavební zásahy zcela pustoší atmosféru trati," míní autorizovaný projektant Karel Siuda.