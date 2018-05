Ministr spravedlnosti Robert Pelikán, rebel v hnutí ANO.

Už šest měsíců vládne České republice kabinet pod vedením Andreje Babiše. Jak se mu daří? On-line deník TÝDEN.CZ požádal experty na jednotlivé oblasti o komentář k jednotlivým ministrům. Čím se mohou dosluhující politici pochlubit, a co se jim naopak nepovedlo? Hodnotíme ministra spravedlnosti Roberta Pelikána.

Robert Pelikán byl na post ministra spravedlnosti jasnou volbou, neboť na něm působil minulé funkční období od března roku 2015. I přes to, že je znám kritikou některých idejí a postupů hnutí ANO, pro Andreje Babiše to zřejmě nebyla překážka, aby Pelikána na post jmenoval.

Robert Pelikán vystudoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V rámci vlády patří k těm vzdělanějším - má doktorský titul.

Pelikán v červnu 2014 nastoupil na post prvního náměstka ministryně spravedlnosti Heleny Válkové, kterou za necelý rok nahradil. Předtím o něm příliš mnoho lidí v politice nevědělo.

Nejvýznamnějším krokem 15. ministra spravedlnosti byla novela insolvenčního zákona, která nabízí zadluženým lidem, aby po dobu tří, pěti nebo sedmi let platili vše, co vydělají a navíc odevzdali svůj majetek věřitelům. Po řádném placení pak bude zbytek dluhů smazán. Novela čelí kritice z mnoha stran a dokonce se do ní neváhal opřít i stranický kolega a pražský zastupitel Patrik Nacher. Novela byla schválena vládou, čeká však na souhlas Poslanecké sněmovny.

Jinak ministr Pelikán neprovedl takřka žádné výraznější změny či návrhy zákonů, které by stály za zmínku.

Slyšet o něm ale stejně bylo. V únoru se dostal do křížku s hnutím SPD, tedy jejím předsedou Tomiem Okamurou, který se nevhodně vyjadřoval o táboře v Letech u Písku, kde byli za druhé světové války vražděni Romové. Robert Pelikán poté označil SPD za fašistické hnutí a byl výraznou tváří v rámci hnutí ANO, která nesouhlasila s vyjednáváním o vládě s Okamurovým hnutím.

Velké mediální pozornosti se dostalo kauze ruského hackera Sergeje Nikulina, který byl zatčen na území ČR na základě amerického zatykače. Vydání bylo v kompetenci ministerstva spravedlnosti a na Roberta Pelikána byl vyvíjen tlak, neboť ho oslovovala jak Ruská federace, tak Spojené státy. Navíc se do debaty přidal Miloš Zeman, který prohlásil, že by Nikulin měl být vydán do Ruska. Ministerstvo spravedlnosti nakonec vydalo hackera do USA, čímž hlavu státu Pelikán rozezlil.

V rozhovoru pro web Aktuálně.cz na začátku dubna Pelikán prohlásil, že chce odejít z politiky. Jako důvod uvedl neporozumění s kolegy z hnutí ANO, kteří nesdílí jeho humanistický pohled na svět.

První vláda Andreje Babiše Prezident Miloš Zeman jmenoval vládu Andreje Babiše 13. prosince 2017. Podílí se na ní výhradně lidé navržení politickým hnutím ANO 2011. Předseda ANO Andrej Babiš byl jmenován předsedou vlády již 6. prosince 2017. Další členové nastupujícího kabinetu složili 13. prosince 2017 slavnostní slib. 16. ledna 2018 nebyla vládě Poslaneckou sněmovnou vyslovena důvěra, ministři následně podali demisi. Podle Andreje Babiše ale tento stav nic neznamená. "Vláda je legitimní a není ústavou omezena v pravomocích. Vláda pracuje a funguje normálně. A nevidíme v tom rozdíl, jestli jsme v demisi, s důvěrou nebo bez důvěry, pracujeme naplno od 14. prosince," uvedl premiér.

