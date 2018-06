Z oligarchy Andreje Babiše možná bude sociální demokrat.

Už šest měsíců vládne České republice kabinet pod vedením Andreje Babiše. Jak se mu daří? On-line deník TÝDEN.CZ požádal experty na jednotlivé oblasti o komentář k jednotlivým ministrům. Čím se mohou dosluhující politici pochlubit, a co se jim naopak nepovedlo? V závěru našeho seriálu hodnotíme přímo premiéra Andreje Babiše.

Byznysmen Andrej Babiš rád říká, že politiku nesnáší a stát chce řídit jako firmu. Za poslední roky a obzvlášť půl roku v křesle premiéra se z něj stal politik se vším všudy.

Hnutí ANO Andreje Babiše loni vyhrálo volby a o několik délek předstihlo druhou ODS a ČSSD nechalo rozvrácenou se sedmi procenty. Ruku v ruce s prezidentem Babiš vystrnadil ze Strakovy akademie premiéra Bohuslava Sobotku a nastoupil na jeho místo, aniž by měl ve sněmovně vyjednanou většinu - o to ostatně nešlo. Babiš vládne půl roku bez důvěry, což budí vášně u opozice, ale jaký je vlastně předseda vlády?

Rozhodně neřídí stát jako firmu. Jakmile vyluxoval program sociální demokracie a odvrátil se od podnikatelů, začal slibovat ne jako Sobotka, ale jako Špidla blahé paměti: "Zdroje tu jsou". Pamatujete? Česko také tehdy zažívalo hospodářský růst a vláda zemi zadlužovala. Přesně jako současná, která do sněmovny přinesla návrh státního rozpočtu s deficitem padesát miliard korun.

Má to logiku. Babiš se v křesle byznysmena transformoval v politika (podnikatelem zůstává jako virtuální majitel svého holdingu, nyní ve svěřenském fondu, jehož cena a zisky rostou). Pochopil, že politický úspěch se neměří penězi, a už vůbec neušetřenými penězi, ale počtem hlasů a průběžně volebními preferencemi. Proto druhý nejbohatší muž Česka a tvrdý podnikatel jako předseda vlády zvedá důchody, sociální dávky, ruší neplacené tři dny nemoci a klidně kývne na zálohované výživné.

Politická podpora se upevňuje, když už přímo neroste. Poslední měsíce Babiš zvládl svou moc konsolidovat, ovládnout klíčové instituce a koaliční ČSSD už bude vstupovat do společné vlády jako juniorní partner a do zcela jiného politického prostředí než bylo na podzim. Jediné, čeho se Babiš zatím drží, je prozápadní a proevropská politika, i když je pravděpodobně víc účelová, než upřímná.

Babišovou silnou zbraní je absence jakékoliv ideologie - chce prostě makat a dělat vše dobře a "pro lidi" - akorát, že co je dobré pro lidi, rozhodne on. Zatím mu to vychází, ale do budoucna je to naopak jeho slabá stránka. V době hospodářského růstu se může kasat, že zafungovala EET, kontrolní hlášení, drakonické metody daňové správy a že jeho lidé nekradou. To může být pravda, může to být jen souhra okolností a štěstí nebo dokonce důvtipná manipulace s daty, ostatně už Churchill říkal, že věří jen té statistice, jež si sám zfalšoval. Všechny úspěchy vlády jsou na hliněných nohou a dovedném PR.

Až se zpomalí ekonomika, stoupne momentálně rekordně nízká nezaměstnanost a lidé se začnou bát o svou existenci, řeči nepomohou a ani nejkreativnější marketér z rychlého poklesu HDP nevykouzlí opak, Miroslav Kalousek by mohl vyprávět. Politici v jiných evropských zemích, kteří také v poslední době bodují jako ve volbách jako Babiš kritikou tradičních stran proti němu mají jednu velkou výhodu - mají ideologii, nebo program, o nějž se mohou opřít: nacionalismus u Orbána v Maďarsku nebo u Kaczynského v Polsku, separatismus a euroskepticismus u Ligy severu v Itálii. Hnutí ANO nic takového zatím nemá. Vzniklo jako vzdorostrana ODS, ale nyní má program ČSSD, ale kromě Babiše a do jisté míry Faltýnka a Brabce žádné výrazné politiky. Liberální a pravicové křídlo z dob vzniku hnutí v podstatě zmizelo, chybí Martin Komárek, Jiří Zlatuška, Pavel Telička, odchází Martin Stropnický a Robert Pelikán, jedni z mála, kteří drželi jistou politickou linii proti čistému pragmatismu končící spoluprací ANO s komunisty a okamurovci ve sněmovně.

V posledním půl roce Babiš ukázal, že se sociálně demokratickým programem nemá vůbec problém a pokud si ho osvojí - a ve vládě se socialisty se to dá očekávat, možná za par let v Česku vznikne ANO - sociální demokracie jako hegemon levého středu a z oligarchy Andreje Babiše bude sociální demokrat (špatná zpráva pro ČSSD). Nebo se ČSSD podaří zvednout a uhájit soc. dem. program pro sebe a voliči unaveni Babišem se od ANO odvrátí.

První vláda Andreje Babiše Prezident Miloš Zeman jmenoval vládu Andreje Babiše 13. prosince 2017. Podílejí se na ní výhradně lidé navržení politickým hnutím ANO 2011. Předseda ANO Andrej Babiš byl jmenován předsedou vlády již 6. prosince 2017. Další členové nastupujícího kabinetu složili 13. prosince 2017 slavnostní slib. Šestnáctého ledna 2018 nebyla vládě Poslaneckou sněmovnou vyslovena důvěra, ministři následně podali demisi. Podle Andreje Babiše však tento stav nic neznamená. "Vláda je legitimní a není ústavou omezena v pravomocích. Vláda pracuje a funguje normálně. A nevidíme v tom rozdíl, jestli jsme v demisi, s důvěrou, nebo bez důvěry, pracujeme naplno od 14. prosince," uvedl premiér.

Autorem textu je David Jareš. Vystudoval politologii, té se i dlouhodobě věnuje coby politický reportér časopisu TÝDEN.