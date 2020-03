Hohlmeierová, Zdechovský a Peksa dostali tisíce výhrůžek a urážek

Členové rozpočtového výboru Evropského parlamentu - Monika Hohlmeierová (CSU), Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) a Mikuláš Peksa (Piráti) - dostali za poslední týden na 2500 urážlivých a výhružných zpráv. V telefonickém rozhovoru s ČTK to řekla německá politička Hohlmeierová, která se zabývá možným střetem zájmů českého premiéra Andreje Babiše. Ve strachu podle svých slov kvůli výhrůžkám nežije, ale policejní doporučení bere velmi vážně.

Babiš minulý týden političku vládní Křesťanskosociální unie (CSU) označil za pomatenou a Zdechovského s Peksou za vlastizrádce. Všem třem od té doby podle Hohlmeierové výrazně přibylo urážek a výhrůžek, které dostávají. "Když mluvíme o rozsahu a vezmu tři osoby, proti nimž to bylo především zaměřeno - Mikuláše Peksu, Tomáše Zdechovského a moji maličkost - tak jich mohlo být celkem na 2500," uvedla. Dodala, že zároveň dostává řadu zpráv od lidí, kteří jí vyjadřují podporu a za českého premiéra se omlouvají.

V tvrdě kritických zprávách psaných často česky, ale také německy nebo anglicky se podle sedmapadesátileté političky často objevují nacionalistické a extremistické názory. Bavorská policie zatím vyšetřuje jeden takový dopis už z konce ledna, který podle Hohlmeierové obsahuje mimo jiné vyjádření, že je nacistka a má se jí stát to samé, co nacistům po druhé světové válce.

"Díky bohu zatím nemám moc strach, nejsem příliš bázlivý člověk, ale přesto se spoléhám na odbornost bavorské policie," řekla také Hohlmeierová, v jejímž případě už německé úřady přijaly preventivní opatření. Nepřetržitá policejní ochrana, kterou nyní má Zdechovský, k nim ale nepatří. "V tuto chvíli díky bohu ne a také doufám, že to nakonec nebude potřeba," poznamenala.

Podpora od Merkelové

Slova Babiše na její adresu označuje střídavě za "trochu neuvěřitelná", "urážlivá", za "agresivní reakci" nebo za něco, co je "zcela mimo to, co je přijatelné". Sama se podle svého vyjádření nechce dostat na stejnou úroveň a reagovat urážkami, ale postupovat v klidu a vyšetřování vést nadále věcně.

Velmi ráda je Hohlmeierová za reakci německé vlády a německých politiků. Už začátkem týdne jí ministerstvo zahraničí sdělilo, že "vláda zastává pozici, že delegace parlamentu musí mít možnost klást otázky a plnit svůj úkol". V pátek zase mluvčí kancléřky Angely Merkelové Steffen Seibert uvedl, že politici musí mít možnost kriticky vyšetřovat, aniž by se kvůli tomu dostali do rizika. "Jsem velmi vděčná za podporu kancléřky," poznamenala.

Kvůli případu jí volal bavorský ministerský předseda a šéf CSU Markus Söder, z jehož strany také cítí plnou podporu. Oba si podle ní také přejí, aby nynější situace negativně nedopadla na česko-německé vztahy.