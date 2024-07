Hokejista David Pastrňák převzal v Havířově čestné občanství

Hokejový mistr světa, osmadvacetiletý David Pastrňák, se dnes vrátil do rodného Havířova na Karvinsku. Po zhruba dvouhodinovém programu na náměstí Republiky, v němž český útočník například komentoval exhibiční utkání malých hokejistů, převzal čestné občanství svého rodného města. Na zaplněné náměstí Pastrňák přišel za tónu slavné skladby We Are the Champions a fanouškům přinesl ukázat i trofej mistrů světa. Při vstupu na pódium přiznal, že se mu při pohledu na jeho hokejové příznivce roztřásla kolena.

Kromě čestného občanství si Pastrňák z Havířova odváží také speciální pamětní knihu, do níž lidé mohli několik dnů psát vzkazy a přání. "Moc děkuji každému fanouškovi, který tam napsal vzkaz. Hlavně děkuji, že jste přišli tady osobně. Hrajeme ten hokej pro vás. Víme o každé podpoře. Jsem rád, že jsem mohl zavítat do rodného města, protože nikdy nesmíte zapomenout, odkud přicházíte. Je to tady pořád stejně krásné, jak si to pamatuju," poděkoval Pastrňák fanouškům.

Někteří dnes na náměstí dorazili oblečeni právě v dresech s Patrňákovým jménem. Mezi příznivci byly vidět všechny generace, od nejmenších dětí až po seniory. "Jsem velká hokejová fanynka, fandím i Davidovi. Pamatuju si ho ještě jako malého kluka, protože k nám chodil do školy. Do knihy jsem mu napsala, že děkujeme za reprezentaci, a že mu stále držíme palce, ať se mu daří," řekla třiasedmdesátiletá Marie Chludilová.

Na náměstí zamířil i šestnáctiletý Jakub Zbořil, který sleduje nejen Pastrňákovy výkony v reprezentaci, ale i některé jeho zápasy v NHL. "Na mistrovství si nechal to nejlepší nakonec, za mě to bylo skvělé domácí mistrovství," ocenil Zbořil to, že Pastrňák rozhodl finálovou bitvu domácího mistrovství světa proti Švýcarsku.

Město pro Pastrňáka připravilo také speciální medailonek, v němž hovořila i hokejistova matka. Prozradila v něm nejen to, že hokejku držel v ruce už od útlého věku, ale i to, že o sobě v dětství tvrdil, že bude malíř a natěrač nebo to, že rád hraje deskové hry.

Hokejový útočník hrající za Boston Bruins v americké NHL je sedminásobným vítězem ankety Zlatá hokejka a v roce 2020 se stal českým Sportovcem roku.