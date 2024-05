Hokejový šampionát získal v ČR několik nej, rekordní byly sázky i sledovanost

Mistrovství světa v hokeji, které bylo uplynulé dva týdny v Praze a Ostravě, provázel enormní zájem. Lidé vsadili na šampionát podle sázkových kanceláří rekordních 2,9 miliardy korun, přičemž nejvíce sázeli na nedělní finále, ve kterém Češi zdolali Švýcary 2:0 a stali se po 14 letech mistry světa. Závěrečný duel byl i nejsledovanějším pořadem na tuzemských televizích za téměř dva roky a operátor O2 během něj zaznamenal rekordní přenos dat.

Analytici věří, že český triumf mohl zlepšit náladu spotřebitelů, a tím by mohl zrychlit růst domácí spotřeby. Třeba restaurace měly při šampionátu o více než čtvrtinu vyšší tržby než obvykle. Vydělat ale zkoušeli i podvodníci, kteří prodejem několika set falešných vstupenek podle policie způsobili škodu téměř 2,6 milionu Kč. Jinak bylo mistrovství z jejího pohledu klidné.

Na kanále ČT Sport a na internetovém iVysílání sledovalo finálový zápas ČR - Švýcarsko 3,74 milionu diváků starších čtyř let. Martin Klimeš z tiskového oddělení České televize ČTK řekl, že pro ČT Sport to byl nejsledovanější přenos a pro ČT druhý divácky nejúspěšnější po finále olympijských her v Naganu ČR-Rusko v roce 1998, které vidělo 4,16 milionu diváků.

Z pohledu všech televizí v Česku bylo nedělní finále nejsledovanějším pořadem od 25. prosince 2022, kdy ČT vysílala pohádku Krakonošovo tajemství. Zápas si nenechalo ujít 76 procent lidí, kteří měli v tu dobu zapnutou televizi. Aspoň na chvíli si ho pustilo 4,81 milionu diváků. Tisíce lidí zároveň finále sledovaly na velkoplošných obrazovkách v centrech měst, ve fanouškovských zónách nebo restauracích.

Prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek ČTK řekl, že na restaurace měl pozitivní dopad celý šampionát, během kterého jim stouply tržby od 25 až 30 procent. Příznivý vliv měl i na hotely, které byly v pořádající Praze a Ostravě průměrně z 90 procent plné. Podle oslovených analytiků právě lokálně v tržbách obchodníků se projevilo samo mistrovství světa v hokeji. Na českou ekonomiku jako celek podle nich dopad mít nebude. Větší dopad by ale mohlo mít vítězství českého mužstva, které by mohlo zlepšit spotřebitelskou náladu, a tím i přispět k rychlejšímu růstu hrubého domácího produktu (HDP).

Podle marketingových expertů, které oslovila ČTK, vybojovaný titul pozitivně zaznamenají zejména ale hráči, kterým se promítne do marketingové hodnoty. U těch, kteří na šampionátu zazářili a před ním nebyli příliš známí, například brankáře Lukáše Dostála, reklamní hodnota až několikanásobně stoupla. Současně po úspěchu na mistrovství značně posílil marketingový potenciál české hokejové reprezentace a celého českého hokeje, uvedl ředitel agentury Ami Digital Vladan Crha.

V souvislosti se šampionátem úspěšné byly i sázkové kanceláře, které na sázkách přijaly přes 2,9 miliardy Kč, o téměř miliardu tak padl loňský rekord. Z pohledu bilance nakonec zůstali v plusu podle oslovených kanceláří bookmakeři, každopádně sázkařům mimořádně nahrávaly výsledky domácího týmu, a to i v poslední hrací den. Na finále lidé prosázeli i nejvíce peněz, přes 192 milionů korun.

"Finále hokeje překonalo rekord v náběrech na jeden zápas finále fotbalového mistrovství světa 2022 Argentiny s Francii, kde byly sázky také přes 100 milionů korun," řekl bookmaker Tipsportu Pavol Boško. Fortuna pak evidovala i jedny z největších výherních sázek, které byly podle mluvčího Petra Šraina za milion korun v kurzu 1,17:1 a v kurzu 1,68:1 na vítězství ČR.

Z pohledu operátora O2 si diváci mohli podle jeho ředitele pro fixní produkty a inovace Tomáše Křešťáka "vychutnat" hokej na všech typech zařízení, mobilních i v rámci pevné sítě. "Oproti loňskému šampionátu jsme zaznamenali nárůst provozu v síti o 40 procent, pokud bychom srovnávali s mistrovstvím světa v ledním hokeji v roce 2022, pak mluvíme o nárůstu provozu dokonce o rovných 100 procent," uvedl Křešťák. Při závěrečném zápasu mezi Českem a Švýcarskem zaznamenal operátor ve své síti rekordní datový přenos téměř tři terabity za vteřinu.

Zápas sledovali i politici, kteří po jeho skončení nešetřili díky a gratulacemi k vítězství týmu trenéra Radima Rulíka. "Jsme na vás hrdí! Hoši děkujem. Zlato po 14 letech opět pro Česko," napsal na síti X třeba prezident Petr Pavel.

K úspěchu pogratulovala hokejistům také policie, podle které odvedli skvělé výkony. Vedle toho vyzdvihla úžasnou atmosféru na zápasech a z jejího pohledu celkově poklidnou událost bez výrazných narušení veřejného pořádku. Za "jedinou kaňku na celkovém obraze" označila prodej falešných lístků, kterých zajistila 730.