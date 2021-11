Home office využívá nyní 90 procent zaměstnanců kancelářských oborů

Se zhoršující se epidemiologickou situací doporučují kancelářské obory zaměstnancům návrat k práci z domova. V září home office trvale využívalo 72 procent zaměstnanců center podnikových, zákaznických a IT služeb, nyní se jejich podíl pohybuje podobně jako na jaře 2020 či 2021 kolem 90 procent. Bez ohledu na pandemii plánuje pravidelný home office na dva až čtyři dny v týdnu do budoucna na stálo zavést 71 procent center, a to zejména na základě poptávky zaměstnanců. Vyplývá to z průzkumu oborové asociace ABSL.

"I když v létě po odeznění jarní vlny pandemie většina firem umožnila postupný návrat do firemních kanceláří, zaměstnanci se do nich příliš nehrnuli. Průměrně byla kapacita kanceláří zaplněna jen z 15 procent," uvedl ředitel asociace Jonathan Appleton.

V září v oboru podnikových, zákaznických a IT služeb působilo podle průzkumu 72 procent zaměstnanců z domova trvale, 19 procent po dobu dvou až čtyř dnů v týdnu a pouhých devět procent využívalo firemní kancelář každý den.

Kvůli prudkému nárůstu covidových případů v ČR zaměstnavatelé z našeho oboru přestali své lidi do kanceláří zvát, a naopak znovu doporučují těm, kterým to podmínky a pracovní náplň dovolí, pracovat z domova. "Přes 90 procent zaměstnanců našeho oboru tak nyní opět funguje z domova," podotkl Appleton.

"Kancelář máme sice již několik měsíců otevřenou na 30 procent kapacity, ale naši zaměstnanci to ani v průběhu klidného léta nevyužili. V průměru jsme měli v kancelářích maximálně 15 procent kolegů. Nyní všem zaměstnancům, kterým to umožňuje pracovní náplň, doporučujeme práci z domova. Globálně bylo rozhodnuto, že lidé mohou na home office fungovat do června příštího roku," uvedla Lenka Pospíšilová z centra podnikových služeb SAP Services.

Podobný hlas je slyšet i z dalších firem, například z výzkumného a vývojového centra společnosti Pure Storage. "Vzhledem k alarmujícímu nárůstu počtu covid případů v ČR doporučujeme našim lidem práci z domova. Naši kancelář udržujeme při zachování všech bezpečnostních opatření otevřenou, abychom umožnili přístup těm zaměstnancům, kteří z domova pracovat nemohou, ať už kvůli povaze práce, nebo jejich soukromým důvodům," upozornil šéf centra Jacob Ringler.

Epidemie koronaviru odstartovala zásadní změny v oblasti využívání práce z domova, které mají trvalý přesah do běžného fungování na pracovištích. Podle průzkumu ABSL chce plný home office do budoucna nabízet 12 procent zaměstnavatelů a 14 procent počítá s flexibilitou podle preferencí zaměstnanců.

Mezi členy ABSL patří společnosti, které v ČR provozují centra sdílených podnikových služeb, působí ve firemním outsourcingu či informačních technologiích. Jde třeba o účetnictví, IT, nákup či lidské zdroje.