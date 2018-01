Horáček: Nepřeju si, aby děti chodily s památníčky za Kajínkem

Česko čeká přímá volba prezidenta. První kolo se uskuteční 12. a 13. ledna. On-line deník TÝDEN.CZ vyzpovídal kandidáty na post hlavy státu, položil jim čtrnáct totožných otázek. Třeba vám jejich odpovědi napovědí, koho volit. Tentokrát jsme mluvili s MICHALEM HORÁČKEM.

Často se teď mluví o odklonu České republiky z pozice země, která zastává havlovské ideály, například v jednání s dalšími státy. Místo toho začali nejvyšší ústavní činitelé prosazovat spíše obchodní zájmy, například ve vztahu s Čínou a Ruskem. Jak se na situaci díváte vy? Existuje vůbec něco jako havlovské ideály, nebo byly svázány jen s jeho osobou a dobou a nyní jsou už dílem minulosti?

Já jsem Václava Havla dobře znal, byli jsme spolu i v revoluci. Nejprve bych ale rád přiblížil, co pro mě havlovské ideály vůbec znamenají. Prvně bych zmínil občanskou statečnost. To je něco, co Havel nepochybně projevil v těžkých dobách, ve kterých se nedalo doufat v nějakou změnu. A on, i když věděl, že za své činy skončí ve vězení, nepřestal bojovat. Druhý bod je širší mezinárodní pohled. Václav Havel viděl Českou republiku jako aktivního aktéra v evropském a světovém dění. Jeho velkým tématem byla lidská práva a já bych se k nim s dovolením přihlásil.

Neznamená to, že bychom neměli obchodovat například s Ruskem a Čínou nebo jinými podobnými zeměmi, ale napřed bychom si měli promluvit o lidských právech, aby ty země věděly, že jsou pro nás důležitá. Obávám se, že nyní se o odklon od jeho ideálů jedná, a to je jeden z důvodů, proč kandiduji. Já totiž nikdy nebudu žmoulat čepici v ruce, a to ať budu mluvit s Putinem, Merkelovou, nebo s Trumpem.

Blesková anketa: 1. Pivo nebo víno? - Oboje.

2. Euro, nebo koruna?

3. Merkelová nebo Trump?

4. Klasika nebo pop?

5. Divadlo nebo kino?

6. Venkov nebo město? - Malé město.

7. Zákaz kouření ano, či ne? - Obecně ne, v restauracích ano.

8. Hlava, nebo srdce?

9. Blondýna nebo bruneta?

10. Praha nebo Brno?

11. Tlačenka nebo zeleninový salát?

12. S šípkovou, nebo se zelím?

13. Sparta, nebo Slavia? - Bohemka

14. Východ, nebo Západ?

Podpořil byste jako prezident legalizaci marihuany?

Rozhodně ano. Konopí je tradiční česká plodina a má prokazatelné lékařské účinky. Ostatně jako liberál jsem zásadně proti všem omezením, která nejsou nezbytně nutná.

Koho byste si vzal na Hrad jako kancléře a jako svého mluvčího?

Vedoucím tiskového odboru bude pan Jiří Táborský. Je to zkušený novinář, který prošel mnoha vynikajícími periodiky a také dlouho pracoval ve státní správě a má encyklopedické znalosti, tudíž je jedním z mála lidí, který nepotřebuje ke své práci Google. Co se týká kancléře, mám několik jmen. Určitě bych chtěl, aby to byl mladší člověk, který velice dobře rozumí IT oblasti. Mám už někoho konkrétního, jeho jméno ohlásím ještě před prvním kolem voleb.

Zaslouží si dvojnásobný vrah Jiří Kajínek milost prezidenta?

Rozhodně ne, protože já chci chránit naše lidi. Kromě jiného upozorňuji, že je to člověk, který vyloupil tisíc bytů. Mně před časem taky někdo vyloupil byt a řeknu vám: je to obrovské ponížení. Víte, někdo vám přijde domů, do něčeho čistě vašeho, co vám naruší, a prohrabuje se vašimi věcmi... Já si zásadně nepřeju, aby Jiří Kajínek byl ten, za kterým budou chodit naši kluci a holky s památníčky a žádat ho o podpisy. Přál bych si, aby místo toho chodili za Magdalenou Koženou, profesorem Pafkem nebo za Gabrielou Koukalovou, ale za panem Kajínkem ne.

V čem spatřujete největší nebezpečí pro českou společnost?

Pravděpodobně to, že bychom nevěřili ve svůj vlastní stát, a v to, že je dobré ho budovat. Konkrétně mám na mysli například obavy lidí, že nežijeme v právním státě a že férová pravidla neplatí pro každého. Největší ranou pro naše občany byla podle mého názoru Klausova amnestie. Je spousta lidí, kteří pravidla dodrželi a neuspěli, zatímco úspěch slavili ti, kteří pravidla obešli. To se prostě dít nesmí.

Nač mohou být Češi hrdí a v čem děláme v Evropě ostudu?

My Češi máme být na co hrdí a ostudu podle mě neděláme. Jsme nesmírně pracovití a přemýšliví. Navíc neuvěřitelně vynalézaví; kamkoli přijde Čech a něco se rozbije, ostatní hned hledají manuál, ale Čech řekne: "Vezměte drátek, žvejkačku, navlíkněte to na to a ono to určitě chvilku vydrží, než přijde někdo, kdo to dokáže opravit." To jediné, co nám chybí, je sebedůvěra. Proto mám jako motto své kampaně Hrdí lidé, silná země. Když budeme hrdí, budeme totiž také silní. Jen těm silným patří svět.

Která vlastnost nejlépe vystihuje typickou povahu Čechů?

Celý svět má takový pocit a myslím si, že oprávněný, že máme hodně zvláštní smysl pro humor. Řekl bych takový černý, plebejský humor, který si nebere servítky a není mu nic svaté. Já si ale myslím, že je to dobrá vlastnost.

Kdo podle vás vyhraje parlamentní volby v roce 2021?

Netuším, ale doufám, že parlamentní volby budou svobodné. To je to nejdůležitější.

Prezident je volen přímo. Odpovídají tomu ale jeho pravomoci? Mělo by dojít k jejich posílení?

Ne, ať je prezident takový, jaký umí být. I tak má obrovskou moc, daleko větší, než se zpočátku zdá. Proto bych nic nenavyšoval. Jeho pravomoci, které má nyní, jsou naprosto v pořádku. Důležité je, aby lidé o svém prezidentovi věděli všechno. Proto jsem hned ze začátku své kampaně o sobě zveřejnil úplně všechno: své majetkové přiznání, obsáhlé lékařské zprávy, vysvědčení ze školy, lustrační osvědčení... Chci, aby mě lidé znali a věděli, že nic netajím.

Řekněte jména pěti lidí, která vás ihned napadnou, jimž byste "z fleku" udělil státní vyznamenání. A proč?

Problém je, že ty, které budu jmenovat, nikdo nezná, a přitom jsou to hrdinové našich životů. Tak například Josef Suchár, který oživil vesnici v Neratově a vybudoval úžasný kostel, který byl v ruinách. Dále Monika Marková, která vede hospic v Litoměřicích. Ferdinand Raditsch, který založil institut pro děti vycházející z dětských domovů do reálného života, neboť věděl, že padesát šest procent z nich se dostává do konfliktu se zákonem. Manželé Sieberovi z hospicu Duha ve východních Čechách a pak bych ještě rád zmínil pana Fučíka z Brna, který se zasloužil o to, aby handicapovaní lidé mohli pohodlně cestovat a jezdit na výlety. Těmto lidem bych rád udělil státní vyznamenání, protože si ho zaslouží.

Byl byste pro přesunutí sídla prezidenta ČR z Pražského hradu někam jinam?

Rozhodně ne. Ta instituce a její kvalita se neřídí podle toho, kde se nachází, ale jak pracuje. Navíc Pražský hrad je považován za naší tradiční hodnotu a symbol a já jsem tradicionalista, tudíž bych místo neměnil.

Která historická postava je vaším vzorem či ideálem státníka?

Z těch nejznámějších postav je pro mě vzorem nepochybně Tomáš Masaryk. Ten zastával podobné postoje a ideály jako Havel. Bojoval za své názory a pro mě je inspirativní.

Kterou knížku jste naposledy četl?

Na nočním stolku mám teď rozečtenou půvabnou knihu; poslední díl ságy Zeměplocha od Terryho Pratchetta, který se jmenuje Pastýřská koruna, ale tu zároveň prokládám i literaturou faktu. V poslední době jsem se zaměřil na Rusko, chci ho lépe pochopit, a tak čtu knihu od Orlanda Figese Ruská revoluce 1891-1991.

Jak se díváte na větu vyřčenou Andrejem Babišem: "Chci řídit stát jako firmu."?

Naprosto nesouhlasím. Stát se musí řídit jako stát, firma se musí řídit jako firma. Ta je založená za účelem zisku, což je hlavní. Stát by sice měl být hospodárně spravován, ale nemůže si dovolit to, aby zapomínal na ty slabší. Žijeme tu v nějaké pospolitosti a musíme vnímat i ty, kteří neměli takové štěstí. Není možné je z pospolitosti vylučovat. Tento přístup však ve firmě nejde, protože by nefungovala.