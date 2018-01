Horáček zase perlil. Zemana přirovnal ke Goliášovi

Hosty pořadu TV Barrandov Aréna Jaromíra Soukupa byli tentokrát kandidát na prezidenta České republiky Michal Horáček, tiskový mluvčí Miloše Zemana Jiří Ovčáček a bývalý mluvčí Václava Klause Petr Hájek. Všichni účastníci odpovídali na dotazy, které se týkaly nejen blížící se prezidentské volby, ale také amnestie exprezidenta Václava Klause. Ke slovu se dostali tradičně i diváci, kteří chtěli znát odpovědi na své otázky.

Hned v úvodu pořadu vzbudil velký rozruch Jiří Ovčáček, který do sálu přinesl fíkus. Ten záhy postavil na stůl a během okamžiku vysvětlil, proč si sebou do studia rostlinu přinesl. "Pane Ovčáčku, vysvětlíte nám, proč zrovna fíkus?" zeptal se zvědavě moderátor pořadu a zároveň generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup. "Přinesl jsem ho na počest těch, kteří odmítli do pořadu přijít," opáčil Ovčáček s vysvětlením, že kam rostlinu postaví, tam také stojí. Nemá rovněž žádné názory a perfektně nahradí ty, kteří nedorazili.

Záhy se debata rozjela. Všichni tři hosté reagovali na různé otázky, se kterými je konfrontoval Soukup. Moderátor měl bravurní přípravu, otázky prokládal statistickými daty a sociologickými výzkumy. Během chvíle však narazili na ožehavé téma, tedy na amnestii exprezidenta Václava Klause. Slova se tak ujal bývalý tiskový mluvčí Hájek, který hájil rozhodnutí exprezidenta.

"Amnestie byla nesmírně nutná. V té době bylo nespočet dlouhých procesů, které se vlekly i klidně deset let a stále nebyly u konce. Představte si, jak se cítil ten člověk a jeho rodiny, vždyť to se dít nemá. Václav Klaus udělal odvážný krok, neboť nechtěl, aby se takto s lidmi zacházelo," vysvětlil.

Viníky jsou média

Dodal, že velkým viníkem toho, že amnestie byla vnímána negativně, byla média. "Dokážou cokoli s lidmi, kteří nepřemýšlí. Ti, co před chvilkou volali, že ta amnestie byla hanbou jsou přesně ti, které bych zařadil mezi oběti médií," doplnil.

"Pár dní po amnestii mi třikrát vykradli provozovnu a byli jsme terorizovani zločinci, to je v pořádku?" zeptal se rozhořčeně jeden z diváků. "Já vás ujišťuji, že zhruba předevčírem a před týdnem se ostatním lidem stalo něco podobného. V naší zemi zločin byl a probíhá neustále, vysvětlovat si to amnestií je ale legrační a hloupé," zareagoval Hájek.

Poté se debata přesunula k blížící se volbě prezidenta. Hájek uvedl, že obdivuje Horáčka a jeho zapálenou kandidaturu. Zejména to, že do předem prohraného boje investuje 26 milionů korun.

"Já kdybych měl k dispozici milion, tak bych ho investoval do něčeho, o čem vím, že to bude ku prospěchu - třeba do nějakého nového periodika," vyjádřil se Hájek. Podle něj totiž ostatní kandidáti nemají proti Milošovi Zemanovi žádnou šanci. Současného prezidenta tak nazval jako obra mezi trpaslíky.

Goliáš byl také poražen

Horáček se však nenechal a opět vystřihl jedno ze svých typicky sebevědomých čísel. " Kdysi dávno žil jeden obr, který se jmenoval Goliáš a byl taky neporazitelný. Poté se ale objevil David a co se s Goliášem stalo?" vysvětlil Horáček.

Diváci také chtěli vědět pár informací o současném tiskovém mluvčí prezidenta Zemana. Například, jaký honorář Ovčáček pobírá. Ten však odvětil, že za působení v debatě nedostane nic a jeho čistý měsíční příjem je 49 tisíc korun. Rovněž odpověděl, komu by v žádném případě nedokázal dělat tiskového mluvčího. "Určitě bych ho nedělal panu Kalouskovi," uzavřel Ovčáček. Na závěr pořadu sklidili moderátor i jeho hosté velký potlesk.