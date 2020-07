Hořelo v Museu Kampa. Obrazy zřejmě zůstaly nepoškozeny

- O založení Musea Kampa se zasloužila sběratelka a mecenáška umění Meda Mládková (100), která v exilu v USA společně se svým manželem, ekonomem Janem Mládkem, shromáždila rozsáhlou sbírku umění. - Po pádu komunistického režimu se Mládková vrátila do Čech, kde vybudovala kulturní stánek - Museum Kampa, v němž svou sbírku umístila a věnovala ji Praze. Město ji propůjčilo nadaci Mládkových a umožňuje jí využívat Sovovy mlýny 99 let. Museum Kampa bylo otevřeno 10. září 2003. - Museum Kampa pečuje mimo jiné o rozsáhlé sbírky dvou velkých osobností umění 20. století - průkopníka abstrakce Františka Kupky a sochaře Otto Gutfreunda. Spravuje také sbírku středoevropského moderního umění, která zahrnuje práce Jiřího Koláře, Karla Malicha, Stanislava Kolíbala či Karla Nepraše. - Zlatým hřebem expozice jsou Kupkova díla. Jejich kolekce dnes čítá přes 250 děl. Jde především o práce na papíře - kresby a studie k pozdějším velkým plátnům, a také 12 obrazů. - Na Kampě je například Katedrála (1912) či jedno z Kupkových zásadních děl: Amorfa - Teplá chromatika (1912; Amorfu - Dvoubarevnou fugu má ve svých sbírkách Národní galerie). Vývojově významné jsou i studie k Vertikálním plánům (1912 až 1913). - Začátkem roku 2012 Mládková zakoupila čtyři desítky Kupkových děl v USA od historičky umění Lilli Lonngren Andersové, která je získala přímo od autora. Nadace Mládkových kolekci získala za 500 tisíc dolarů (zhruba deset milionů korun). - Prvním impulzem k založení sbírky bylo setkání Mládkové s Kupkou v 50. letech v Paříži. V následujících letech se pak manželům Mládkovým podařilo koupit přes 200 Kupkových obrazů. Rozsáhlejší soubor moderního umění kompletovala Mládková od poloviny 60. do poloviny 80. let během návštěv tehdejší ČSSR. - Opravu zchátralých Sovových mlýnů, která začala v květnu 2000, provázela řada sporů. Odstartovaly už vyhlášením architektonické soutěže v roce 1998. Vítěz z ní nevzešel a Mládková si vybrala návrh architektky Heleny Bukovanské, který se jí od počátku líbil. - Medializována byla i kauza moderních skleněných artefaktů, které chtěla majitelka sbírky na budově mít. Až díky rozhodnutí ministra kultury Pavla Dostála z roku 2001 je na věži schodiště umístěna skleněná krychle, kterou památkáři nepovolili, ale na níž Mládková trvala. Součástí objektu se po diskusích stala i prosklená lávka. - V péči Musea Kampa jsou čtyři zásadní sbírky - Sbírka Jana a Medy Mládkových (Kupka, Gutfreund, Kolář, středoevropské umění), Sbírka Jiřího a Běly Kolářových (Kotík, Lhoták, Boudník, Malich a další), Sbírka pro Jindřicha Chalupeckého (Cígler, Boštík, Veselý, Malich, Anderle, Sýkora, Nešleha a další) a Sbírka Nadace Jana a Medy Mládkových - nový fond (Kupka, středoevropské umění). - Museum Kampa pořádá řadu krátkodobých výstav tuzemských i zahraničních umělců. - Při záplavách v roce 2002 utrpělo muzeum devastující škody. Objekt, který se nachází v bezprostřední blízkosti Vltavy, zalila velká voda do výše tří metrů, exponátů se to však příliš nedotklo. Škody byly vyčísleny na 20 milionů korun. Stejné škody způsobily v muzeu i povodně z roku 2013. - Meda Mládková se narodila 8. září 1919 v Zákupech na Českolipsku v rodině ředitele místního pivovaru. Poté, co za války zavřeli školy, nastoupila jako písařka u ředitele Škody v Hradci Králové. Po válce odjela studovat ekonomii do Švýcarska, kde získala doktorát ekonomických věd. Později studovala dějiny umění na L'École du Louvre ve Francii. Od roku 1960 žila v USA. Provdala se za ekonoma Jana Mládka, který většinu života pracoval v Mezinárodním měnovém fondu (MMF). S ním procestovala celý svět. Mládek byl po roce 1945 jedním z prvních guvernérů MMF, později mimo jiné řídil oddělení pro transformaci ekonomik v Africe.