Horská služba dnes musela zachraňovat devět turistů na Sněžce

Záchranáři horské služby se dnes museli postarat o několik zahraničních turistů na Sněžce. Jejich vybavení neumožňovalo sestup ze zledovatělého vrcholu. Zásah s nasazením deseti českých záchranářů se čtyřmi skútry, čtyřkolkou a terénním vozidlem jim zabral celé dopoledne, uvedl v tiskové zprávě Marek Fryš z Horské služby.

"Transportovali jsme nakonec z vrcholu Sněžky devět osob, ale upřímně řečeno, adeptů na zásah Horské služby jsme cestou na hřebeny potkali více. Nedostatečné oblečení a vybavení je u mnohých turistů stále samozřejmostí. Potkali jsme lidi v teplákách a v botaskách. Tato výbava na zasněžené hřebeny opravdu nepatří," uvedl jeden ze skupiny peckých záchranářů.

V sobotu Horská služba zachraňovala turistku v oblasti hřebenové trasy ze Sněžky na Pomezní boudy. Nalezli ji v terénu a převezli do bezpečí. Přecenila své fyzické schopnosti a podcenila náročnosti pěší túry.

Horští záchranáři apelují na turisty, aby se při cestách do hor chovali zodpovědně. "Pokud se vydáváte v tomto období do hor, zkontrolujte si meteorologickou situaci, naplánujte dobře svoji túru, přibalte do batohu oblečení navíc, dostatek jídla, pití, čelovku, nesmeky, sněžnice a nezapomeňte na plně nabitý telefon s mapovými aplikacemi a s aplikací Záchranka," uvedli záchranáři.