Hotely ubytovaly přes léto až o pětinu méně hostů, jezdili hlavně Češi

Počet hostů v ubytovacích zařízeních v Česku klesl ve 3. čtvrtletí meziročně o 20,7 procenta na šest milionů. V hotelech nebo penzionech strávili turisté 17,4 milionu nocí, což bylo o 16,8 procenta méně než loni. Navzdory poklesu přinesla letní sezona oživení poptávky, protože ve 2. čtvrtletí ubylo hostů o více než 80 procent. Proti loňsku vzrostl v létě zájem Čechů, kvůli koronavirovým opatřením naopak výrazně méně jezdili cizinci. Informoval o tom v pondělí Český statistický úřad (ČSÚ).

"Různé akční cenové balíčky nalákaly Čechy mimo jiné i do hotelů vyšších kategorií. V pětihvězdičkových hotelích se tak příjezdy rezidentů meziročně zvýšily dvojnásobně a ve čtyřhvězdičkovém ubytování o 38 procent," uvedl vedoucí oddělení statistiky cestovního ruchu a služeb ČSÚ Pavel Vančura. Všechny klíčové zahraniční trhy ale zůstaly letos v létě hluboko pod loňskými čísly.

Do ubytovacích zařízení v Česku letos od července do září zavítalo 1,05 milionu zahraničních návštěvníků. Loni jich ve stejném období bylo zhruba o dvě třetiny více. Do hotelů, penzionů či kempů pak přijelo téměř pět milionů tuzemských turistů, což byl meziroční nárůst o více než 17 procent.

Celkem dorazilo do hotelů 2,76 milionů hostů, o 38 procent méně než loni. V penzionech ale počet návštěvníků vzrostl o necelou pětinu na 1,03 milionu. Také kempy zaznamenaly vyšší poptávku než v loňském roce, přijelo do nich 1,23 milionu lidí, což byl meziroční nárůst o téměř 14 procent.

Regionálně se návštěvnost zvýšila přibližně u poloviny krajů, domácích turistů ale přibylo ve všech krajích České republiky. Nejúspěšnější byl v tomto ohledu Karlovarský kraj, kam zavítalo o 62 procent Čechů více než loni. Následuje Liberecký kraj s nárůstem 26 procent. Také počty přenocování Čechů se meziročně zvýšily ve všech regionech, v průměru o 17,2 procenta.

Za celý letošní rok zatím klesla ubytovacím zařízením v Česku poptávka o více než 40 procent. Je pravděpodobné, že ve 4. čtvrtletí se bilance opět zhorší, protože od října kvůli nepříznivému vývoji epidemie opět platí přísnější opatření. Tuzemské hotely a penziony mohou ubytovat jen klienty na služebních cestách, nikoliv zájemce o rekreaci.