Hráčů účtenkové loterie ubývá, "tiketů" naopak přibývá

Do třetího slosování účtenkové loterie k elektronické evidenci tržeb se zapojilo 447 tisíc aktivních hráčů, kteří zaregistrovali 17,4 milionu účtenek. Z toho bylo do slosování zařazeno 14,9 milionu účtenek. Ve srovnání s předchozími koly tak klesl počet hráčů, počet zaregistrovaných účtenek ale roste. Vyplývá to ze zveřejněných údajů ministerstva financí. Podle nich nejaktivnější hráč zaregistroval 1885 účtenek.

V prosinci se v loterii nově zřídilo hráčský účet 42 545 soutěžících, z nichž nejvíce bylo ve věku 40 až 45 let. Druhou nejpočetnější skupinu tvořili hráči ve věkovém rozmezí 35 až 40 let.

Třetí kolo losování loterie k EET se uskutečnilo v pondělí 15. ledna z účtenek vystavených během prosince. Ministerstvo financí v něm rozdělilo zhruba 21 tisíc výher, první cenou je jeden milion korun. Slosování provedla společnost Sazka prostřednictvím certifikovaného generátoru náhodných čísel, takzvaného RNG modulu.

říjen listopad prosinec Počet aktivních hráčů(*hráč, jehož alespoň 1 účtenka byla zařazena do slosování, tj. řádně ověřena) 452.691 477.952 446.890 Počet všech zaregistrovaných účtenek 13,869.846 17,198.013 17,365.271 Počet účtenek ve slosování 11,137.598 14,564.956 14,861.223 Průměrný počet zaregistrovaných účtenek za jeden den 322.555 409.477 403.844 Průměrný počet účtenek ve slosování za jeden den 259.014 346.785 345.595 Nejvyšší počet účtenek registrovaných jedním hráčem 1648 1129 1885 Prům. počet účtenek na osobu (počet všech účt.reg. /akt. hr.) 30,86 35,98 38,86

Zdroj: MF