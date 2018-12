Hrad dostal zdarma dvě příjezdové ulice v hodnotě pěti milionů

Správa Pražského hradu získala od magistrátu bezplatně pozemky, na kterých jsou dvě příjezdové cesty k Hradu, ulice Na Opyši a U Prašného mostu. Převod pozemků, které znalec Karel Mošna ocenil na téměř pět milionů korun, v polovině června schválilo pražské zastupitelstvo. S odkazem na registr smluv to napsal server Deníku N. Hrad předpokládá, že nově získané území využije k posílení bezpečnosti areálu.

Spolu s pozemky pod ulicemi předalo vedení města do majetku Hradu i samotnou komunikaci Na Opyši. Ulici U Prašného mostu měla Správa Pražského hradu v držení už předtím. Mluvčí magistrátu Vít Hofman uvedl, že zmíněné ulice patří k nejdůležitějším příjezdovým komunikacím k Pražskému hradu. "Zajišťují v jeho areálu dopravní obsluhu a mají také bezpečnostní význam. Je proto odůvodněné, aby byly zahrnuty do vnitřních komunikací areálu Pražského hradu," doplnil.

Radní pro majetek Jan Chabr (Spojené síly pro Prahu) Deníku N řekl, že převod majetku schválilo bývalé zastupitelstvo. V odůvodnění, které si nechal vyžádat, je mimo jiné zmíněno, že ulice "jsou rovněž určeny v případě ohrožení jako úniková cesta pro prezidenta ČR".

Také mluvčí Správy Pražského hradu David Šebek považuje převod za logický, protože ulice Na Opyši tvoří jednu z přístupových tras do areálu. Pozemky Hrad podle Šebka využije k posílení bezpečnostních opatření. "Správa Pražského hradu stejně tak předpokládá, že komunikace budou využity i v rámci bezpečnostní koncepce Hradu," doplnil bez dalšího upřesnění.

Deník N už dříve uvedl, že na další zvýšení bezpečnosti v sídle prezidenta a okolí půjde 55 milionů korun. Bezpečnostní opatření by se měla zpřísnit i v obou ulicích, které Hrad převzal, napsal server. V ulici U Prašného mostu by mělo vzniknout kontrolní stanoviště, v němž by policisté skenovali podvozky přijíždějícím vozům. Na Opyši se mají postavit kryté přístřešky, kde budou i detekční systémy pro kontrolu lidí a zavazadel.