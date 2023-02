Hrad odmítl, že by platil bezpečnostní agenturu s neomezeným přístupem

Kancelář prezidenta republiky (KPR) odmítla, že by na Pražském hradě působila soukromá bezpečnostní agentura, která by měla neomezený přístup do jeho prostor. KPR to uvedla v prohlášení zveřejněném na webu Pražského hradu v reakci na vyjádření zvoleného prezidenta Petra Pavla. Ten v pátek zmínil podezření týkající se soukromé bezpečnostní agentury, která na Hradě působí mimo běžný bezpečnostní režim. KPR v prohlášení uvedla, že v minulosti Pražský hrad odposlouchávala Bezpečnostní informační služba (BIS).

Pavel v pondělí novinářům na akci v Roudnici nad Labem řekl, že své vyjádření opíral o informace z Hradu. "Já myslím, že není ani tak na mně, abych já dokazoval, jestli něco takového je, ale jestli takové podezření je, tak aby ho současné obložení Hradu dokázalo vyvrátit. Pokud by se ukázalo, že jsem se mýlil, já se rád omluvím," uvedl Pavel.

Pavel na páteční tiskové konferenci řekl, že má informace o působení soukromé bezpečnostní agentury na Hradě, která působí mimo běžný bezpečnostní režim, má přístup do chráněných prostor a netransparentní financování. "Pak mě samozřejmě zajímá, jestli je tato informace pravdivá a na základě čeho taková agentura na Hradě působí," řekl.

"Na Pražském hradě nepůsobí žádná soukromá bezpečnostní agentura, která by do jeho prostor měla neomezený přístup, či dokonce přístup k technickým prostředkům, se kterými se na Hradě pracuje, nebo ke všem prostorám," uvedla KPR.

Dodala, že na zajištění "obranně technických prohlídek proti nelegálním odposlechům" nikdy nenajímala a z veřejných peněz neplatila soukromou bezpečnostní agenturu. "Také do prostor užívaných prezidentem republiky a dalších prostor na Pražském hradě a zámku Lány, kam nemají přístup běžné návštěvy, včetně režimových místností pro nakládání s utajovanými informacemi, nemá a nikdy neměla přístup žádná soukromá bezpečnostní agentura," uvedl Hrad.

Prezidentská kancelář poznamenala, že se při zajišťování těchto prohlídek spoléhá na policejní útvar pro ochranu prezidenta. V minulosti také v této souvislosti oslovila Bezpečnostní informační službu (BIS). "Tato praxe byla přerušena v okamžiku, kdy prezident republiky obdržel informaci o tom, že v době, kdy na jeho žádost BIS provádí obranně technické prohlídky proti odposlechům na Pražském hradě, zároveň sama Pražský hrad odposlouchává. Aniž by o tom hlavu státu informovala, v souladu se zákonem i základními pravidly slušnosti," doplnila KPR.

Mluvčí BIS Ladislav Šticha sdělil, že kontrarozvědka se k tiskovým zprávám KPR zásadně nevyjadřuje. "K tématu údajných odposlechů jen připomenu opakovaná usnesení Stálé komise pro kontrolu činnosti BIS, která konstatovala, že služba v této oblasti nikdy neporušila zákon," doplnil. Předseda sněmovní komise Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) naposledy v prosinci uvedl, že nejsou žádné indicie o tom, že by BIS postupovala nezákonně.

Prezident Miloš Zeman již dříve obvinil ředitele BIS Michala Koudelku z toho, že před několika lety nařídil odposlechy lidí z jeho nejbližšího okolí včetně ekonomického poradce Martina Nejedlého. "Před několika lety mě jeden vysoký důstojník BIS informoval o tom, že pan Koudelka nařídil odposlouchávání mého nejbližšího okolí, tedy i mě," uvedl již dříve prezident.

Kancelář také uvedla, že všichni, kdo vstupují do prostor KPR, jsou kontrolováni útvarem pro ochranu prezidenta.

"Pokud byl budoucí prezident Petr Pavel někým z neznalosti, alibismu nebo zlé vůle informován jinak, obdržel informace nesprávné," dodal úřad.

Pavel podezření vyslovil v souvislosti s páteční reakcí Hradu, který v tiskové zprávě komentoval Pavlova vyjádření z posledních dnů. V nich nově zvolený prezident hovořil o nutnosti "hloubkového úklidu" na Hradě ve všech oblastech. Chce také nechat důkladně prohlédnout tamní prostory, mimo jiné kvůli obavám z odposlechů.

Hrad v páteční tiskové zprávě uvedl, že BIS, další tajné služby ani policie neinformovaly Zemana o žádném bezpečnostním riziku. Pavel by proto měl podle KPR doložit svá obvinění směrem k prezidentovi a jeho úřadu. Pavel reagoval slovy, že není na něm, aby něco dokazoval, ale KPR by měla být schopná uspokojivě vysvětlit, zda je vše v souladu s pravidly.