Hrad skartoval předčasně i další tajné dokumenty kromě zprávy o Vrběticích, píše Rozhlas

Prezidentská kancelář skartovala předčasně i další dva tajné dokumenty kromě zprávy o výbuchu ve Vrběticích. Vyplývá to z kontroly Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ), uvedly v úterý Český rozhlas-Radiožurnál (ČRo) a server iROZHLAS.cz. NBÚ již dříve uvedl, že bude jako přestupek řešit chyby dvou pracovníků Hradu při evidenci a předávání utajovaných dokumentů. Předčasnou skartaci materiálů postihuje zákon o archivnictví, jehož dodržování na Hradě prověřovalo ministerstvo vnitra. To ještě výsledky své kontroly nezveřejnilo, minulý týden zaslalo kanceláři prezidenta výsledky. Kancelář má 15 dnů na to, aby podala případné námitky. Představitelé Hradu podle ČRo na žádosti o vyjádření nereagovali.

Kontroly NBÚ a vnitra v Kanceláři prezidenta republiky doporučil začátkem února sněmovní bezpečnostní výbor poté, co média upozornila na případ skartování tajného dokumentu o zapojení ruských tajných služeb do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích na Zlínsku. Bezpečnostní ředitel NBÚ Jaromír Kadlec řekl minulý týden serveru Aktuálně.cz, že zprávu o Vrběticích Hrad skartoval omylem a předčasně v listopadu 2021. Podle úterních informací ČRo vyplývá z protokolu ke kontrole NBÚ, že Hrad také předčasně zlikvidoval dva jiné tajné materiály na konci roku 2020. Čeho se dokumenty týkaly, není podle rozhlasu vzhledem ke stupni utajení jasné.

"Oba utajované dokumenty byly zničeny ještě před započetím běhu jejich skartační lhůty," píše se podle ČRo v protokolu k výsledkům prověrky NBÚ. Skartační lhůta má za účel ochránit dokument například i pro účel kontroly. Radiožurnálu to řekl lektor Tomáš Bezouška z Institutu pro správu dokumentů, který je profesní organizací sdružující specialisty na tuto problematiku. Podle Bezoušky se Hrad předčasnou skartací dopustil minimálně přestupku.

Také NBÚ postup Hradu vyhodnotil jako možné pochybení. Případ předá ministerstvu vnitra. "Všechny poznatky, včetně kontrolních zjištění, která nespadají do působnosti NBÚ, budou předány k vyřízení příslušným správním orgánům," řekl ČRo ředitel úřadu Kadlec.

NBÚ prověřoval na Hradě dodržování zákona o ochraně utajovaných informací. Možné porušení zákona odhalil ve dvou případech u jiných dokumentů, než byla zpráva k výbuchu ve Vrběticích. "Je podezření ze spáchání přestupků u dvou fyzických osob, konkrétně pochybení při evidenci utajovaných dokumentů a pochybení při předávání utajovaných dokumentů uvnitř Kanceláře prezidenta republiky bez potvrzení předání," řekl Kadlec Aktuálně.cz. Se zmíněnými dvěma zaměstnanci Hradu zahájí NBÚ správní řízení. V krajním případě oběma hrozí pokuta až půl milionu korun.

Kontroloři ministerstva vnitra v prezidentské kanceláři prověřovali správu dokumentů a spisů. "Protokol o kontrole v Kanceláři prezidenta republiky byl ministerstvem vnitra odeslán dne 23. března 2022 v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky a téhož dne byl kontrolované osobě doručen," uvedla v úterý mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá.

"Námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat ministerstvu vnitra ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole," dodala mluvčí.