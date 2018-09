Hradec Králové zruší tendr na stavbu fotbalového stadionu

Město Hradec Králové zruší výběrové řízení na firmu pro výstavbu nového fotbalového stadionu za téměř 400 milionů korun. Důvodem je chyba administrátora soutěže, který opomněl prodloužit lhůtu pro podání nabídek v elektronickém systému evidence veřejných zakázek. O zrušení tendru budou rozhodovat zastupitelé 25. září. Současně by měli schválit vypsání nové soutěže. ČTK to řekl mluvčí radnice Petr Vinklář. Stavba stadionu má být největší investicí města za poslední roky.

Městem mnoho let připravovaný stadion má vyrůst na místě již zcela nevyhovujícího všesportovního stadionu z roku 1960. Tendr město vypsalo 27. července, lhůta pro uchazeče pro podávání žádostí účast v tendru byla stanovena na 31. srpna. Lhůta však byla kvůli dotazům potenciálních uchazečů postupně dvakrát prodloužena až do 31. října. Administrátor tendru, firma Smart Effect, však opomněl termín prodloužit i na profilu zadavatele v internetové aplikaci Tender Aréna. Systém tak první kolo uzavřel a nelze do něj vkládat jakékoli další údaje.

"Ze strany města k žádnému pochybení nedošlo," uvedl Vinklář. Město bude podle něj po administrátorovi soutěže požadovat odpovídající sankce a bude zvažovat i ukončení smluvního vztahu. Pokračovat v tendru by podle radnice znamenalo vysoké riziko jeho napadení ze strany ÚOHS nebo uchazečů, což by způsobilo daleko větší zdržení a komplikace.

Radnice míní, že po opakované soutěži by stavba stadionu mohla začít na jaře příštího roku. Zatím se hovořilo o lednu. Původně město předpokládalo, že soutěž bude vypsána již na letos jaře. Posunutí na červenec radnice zdůvodnila pozdním dodáním projektové dokumentace, zpřesňováním položek výkazu výměr v projektu a komplikovaností projektu.

Soutěž byla vypsána na stavbu dvou tribun, nové hrací plochy, parkoviště a osvětlení ve tvaru pro stadion typických lízátek. V hlavní západní tribuně má být zázemí pro klub, hráče, novináře a fanoušky. Druhá severní tribuna bude za brankou ve směru od řeky Orlice. Stavba zbylých dvou tribun by měla přijít na řadu později, podle finančních možností města.

Výběrové řízení na stavební firmu mělo být dvoukolové. V prvním kole se měla posuzovat kvalifikace uchazečů. K podání cenových nabídek by byli vyzváni pouze ti, kteří požadovanou kvalifikaci řádně prokážou.

Stadion pro téměř 10 tisíc diváků by měl sloužit i jako multifunkční aréna pro pořádání kulturních akcí pod širým nebem. Do hlavní části stadionu se bude nově vstupovat z Malšovické ulice od sousedního koupaliště Flošna, u tribun přibudou také parkoviště.

Loni na podzim ze západní tribuny zmizela střecha, sedačky, komentátorské stanoviště a beton na povrchu pískového valu. Kapacita stadionu bez západní tribuny klesla ze 7000 na 4500 diváků. Na stadionu má zázemí hradecký druholigový klub FC Hradec Králové.