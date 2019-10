Hřib by měl dvakrát měřit a pak řezat, řekla Dostálová v Duelu JS

Populární diskuzní pořad Duel s Jaromírem Soukupem v úterý navštívila ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová. Čelila otázkám týkajících se turismu, kauzy Andreje Babiše, ale také stavebního zákona. Jak si s tím ministryně poradila?

V posledních několika dnech se v médiích hojně probíraly zprávy o tom, že mezi Prahou a Čínou probíhá "válka". Soukupa zajímalo, jestli se neshody mohou odrazit i nějak na cestovním ruchu. Dostálová přikývla. "Ano, dotklo. Já jsem nedávno reagovala na slova primátora Hřiba. Podle mě celou situaci zlehčoval. Vezměte si, že čínští turisté v Česku jsou schopní denně utratit pět tisíc korun," vyjádřila svůj nesouhlas s postojem primátora Prahy ministryně.

Dodala, že je rovněž důležité si uvědomit, že Česko má sjednané tři přímé letecké linky do Číny. "Nebylo by dobré, kdyby se Čína rozhodla tyto linky odklonit do jiných zemí," uvedla. Podle Dostálové by Hřib měl dvakrát měřit a jednou řezat. "Praha je takzvaný hub při cestování Číňanů po Evropě," doplnila.

Rovněž se dotkli i tématu státních zakázek a korupce. Soukupa zajímalo, zdali to stále funguje tak, jako v minulosti. Popsal příklad, který se často odehrával s přihráváním zakázek za úplatu. "Ne, už to tak nefunguje. My nejsme zkorumpovaná společnost, my jen potřebujeme více transparentnosti," uvedla Dostálová.

Následně se hovor stočil také na českého premiéra Andreje Babiše. Moderátor s političkou řešil, jakým způsobem premiér pracuje. Dostálová však Babiše pochválila. Uvedla, že podle ní je Babiš velmi pracovitým člověkem, který si zaslouží obdiv.

Vyzdvihla například jeho perfektní zahraniční vystupování a prezentaci České republiky. "Vezměte si, že máme za premiéra člověka, který ovládá pět jazyků. Předsedu takového formátu Česko v minulosti nemělo," řekla.

Soukup však chtěl vědět, jak Dostálová vnímala celou dotační kauzu kolem Andreje Babiše. Ta se ho rovněž zastala, neboť uvedla, že od počátku věděla, že je premiér nevinný. Vyjádřila však nesouhlas s českými médii a politiky, kteří českého předsedu pranýřovali. "Čekala jsem minimálně to, že aspoň někdo vystoupí s omluvou, nebo přijde s něčím pozitivním," řekla překvapeně.

Ministr kultury, zodpovědnost politiků

Ke konci pořadu společně řešili nejen nového ministra kultury Lubomíra Zaorálka, který dle názoru moderátora řeší všechno možné, jen ne svůj resort, ale také společně probrali možnosti ministrů.

Podle političky je práce ministrů náročná a vyžaduje velkou zodpovědnost, kterou si ona sama uvědomuje. Na závěr se vrátili ještě k problematice stavebního zákona, který je podle Dostálové zastaralý a musí se s ním co nejdříve něco udělat, neboť to představuje velmi vážný problém do budoucna.