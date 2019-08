Hřib ocenil "pirátský" přístup Černého. Chce mu i zaplatit

Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) navrhne, aby Miloslav Černý, který bez pověření vyčistil posprejovaný Karlův most, dostal za práci zaplaceno. Hřib má zároveň pochybnosti o postupu magistrátního památkového odboru, uvedl v prohlášení. Dva turisté most pomalovali v polovině července, Technická správa komunikací (TSK) uvedla, že pilíř čištěním nebyl poškozen.

Restaurátoři začali nápis odstraňovat v sobotu 27. července a plánovali, že práce budou trvat do půlky srpna. V noci na neděli 28. července ale nápis neočekávaně zmizel, k jeho odstranění se přihlásil Černý. Podle něho je jeho technika čištění proudem páry účinnější než postup restaurátorů, ale také šetrná.

"Po pravdě se mu ani nedivím, že se do toho tak trochu po 'pirátsku' pustil sám," napsal k Černého akci primátor Hřib. "Navrhnu, aby bylo panu Černému za jeho pomoc zaplaceno, a dále pak budeme řešit systémový přístup k takovýmto situacím," dodal.

Hřib uvedl, že má pochybnosti o postupu památkového odboru magistrátu. Už po poškození mostu prý dostal nabídku od firmy, která by pilíř laserem vyčistila zdarma. Památkáři to však odmítli. V pondělí se podle primátora uskuteční workshop, na kterém se budou zkoušet moderní metody odstraňování graffiti, jež by mohly napomoci k lepšímu řešení podobných situací v budoucnu. "Tento případ je pomyslným vztyčeným prstem nad nastavenými procesy magistrátu, a proto pevně věřím, že díky zdokonalení těchto procesů nebude veřejnost muset sahat po guerillových řešeních, která nejsou bez rizik," zakončil primátor.

Nápis na pilíři národní kulturní památky měl rozměry pět krát dva metry. Policie na místě zadržela dva německé mladíky, soud jim uložil roční podmínku, pětileté vyhoštění a peněžité tresty. Jejich obhájce ale podal proti rozhodnutí odpor, v případu bylo proto nařízeno hlavní líčení. V něm se má v září řešit také neschválené odstranění nápisu.