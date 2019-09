Hřib trvá na splnění podmínek Prahy před debatou o Letňanech

Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) trvá na tom, že stát musí dostavět vnější okruh, přispět hlavnímu městu na vnitřní okruh a postavit nemocnici, aby mohla začít diskuse o stavbě úřednické čtvrti v Letňanech. Premiér Andrej Babiš (ANO) Hřiba v červencovém dopise ubezpečil, že stát výstavbu vnějšího okruhu bude financovat. O vnitřním okruhu a nemocnici byl ochoten jednat, místo nemocnice ale preferoval traumacentrum. Spor Hřiba s Babišem považuje předseda zastupitelů Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN) a europoslanec Jiří Pospíšil za politickou chybu, opoziční ODS a ANO Hřibovi vytkli arogantní chování.

Podle Hřiba není Babiš zvyklý, že s ním někdo nesouhlasí. Komentoval tak úterní neúspěšnou schůzku, z níž premiér odešel. Předseda vlády při návštěvě Ústeckého kraje poznamenal, že s Hřibem dál jednat nehodlá, ale obešle pražské radní. Primátor nepovažuje požadavky Prahy za přemrštěné.

Babiš poskytl dopis z 8. července, v němž Hřibovi napsal, že stát bude financovat vnější okruh a že v případě realizace základní varianty, kterou navrhlo ministerstvo dopravy, by šlo o investici ze státního rozpočtu přes 68 miliard korun. K požadavku, aby stát financoval vnitřní městský okruh, uvedl, že je ochoten o něm jednat. Pro financování se podle něj nabízí forma PPP projektu, tedy spolupráce se soukromým investorem. Podle Hřiba ale stát PPP projekty stavět neumí.

V případě výstavby nemocnice Babiš uvedl, že se nebrání jednání za podmínky, že s ní budou souhlasit dotčené nemocnice, zdravotní pojišťovny a Středočeský kraj. Preferoval ale výstavbu traumacentra při Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Hřib v úterý Babišovu představu, že nemocnici nahradí traumacentrem, označil za mimořádně naivní.

Hřiba kritizovali zástupci ODS a ANO, které jsou v pražském zastupitelstvu v opozici. Svým postupem podle nich město poškozuje. Primátor to označil za nesmysl s tím, že se snaží pro Prahu získat co nejvíc. Předseda zastupitelů koaličního hnutí Praha Sobě Jan Čižinský uvedl, že ANO by mělo pomoci s dostavbou okruhu, a vládní čtvrť označil za marketingový projekt.

Postup Hřibovi vytkl také Pospíšil (TOP 09), s jehož Spojenými silami pro Prahu a s Prahou Sobě v hlavním městě Piráti vládnou. Hřib kritiku odmítl a naopak Pospíšilovi vytkl, že se mnohých jednání neúčastní. Někteří členové rady, například Hana Marvanová (za STAN), jsou podle primátora vůči projektu vládní čtvrti naladěni ještě mnohem negativněji.

Letňany považuje vláda za nejvhodnější variantu kvůli tomu, že tam lze umístit až 10 tisíc zaměstnanců a metropolitní plán tam umožňuje stavět administrativní budovy. Úřad vlády argumentuje i dobrou dopravní dostupností na konečné trasy metra C. Plán vlády se loni na podzim setkal s odporem pražské radnice, magistrát dal ale posléze najevo, že v případě ústupků státu je ochoten o uvolnění městských pozemků jednat.